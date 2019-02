Sentenció Jorge Chávez Cotrina, fiscal superior coordinador de las Fiscalías contra el crimen organizado de la república.

Agregó que no descansarán hasta devolverle la tranquilidad a esta ciudad.

Si el mega operativo fiscal/policial ejecutado en Iquitos ha causado estragos en los capturados la madrugada del último miércoles, lo que se vendría dentro de poco podría causar maretazos de incalculable perjuicio que generaría contra otro grupo de personas quienes habrían estado actuando en estos últimos años al margen de la Ley.

Así se pudo concluir luego de recoger las declaraciones de Jorge Chávez Cotrina, media hora antes que parta al aeropuerto.

“La organización criminal desbaratada se había estado dedicando a los asaltos y robos de comerciantes, uso del sistema de sicariato, asaltos a embarcaciones, conocidos como “los piratas”. A través de una labor de inteligencia que ha durado más de 8 meses, junto a la policía a cargo del coronel Conde, se han obtenido resultados muy importantes.

El fiscal solicitó al juez la detención preliminar contra 20 personas, de las cuales se han capturado a 14. La policía y fiscalía aún continúan trabajando para ubicar al resto de personas. El fiscal luego de los 15 días va a solicitar la prisión preventiva de 36 meses contra esas persones, y así se está desbaratando una organización que tenía en zozobra a esta ciudad. Durante los 15 días se les tomará sus declaraciones a los capturados preliminarmente, se les levantará el secreto de las comunicaciones para leer sus mensajes y ver quiénes los han llamado.

Esta no es la única operación, ya contamos con un equipo policial especial de crimen organizado que dirige el general Sotil (Dinincri- Lima), quien está haciendo trabajo de inteligencia para desbaratar una serie de organizaciones criminales que están causando daño a los agricultores.

En muchos casos están usurpando hectáreas de terrenos. Hay cantidad de invasiones y usurpaciones en Iquitos, lamentablemente los alcaldes en forma ilícita les entregan certificados de posesión pese a que los terrenos tienen legítimos propietarios. Nosotros vamos a investigar para ver qué funcionarios municipales están involucrados y si realmente lo están, nosotros los vamos a mandar a la cárcel.

Queremos decir a los ciudadanos que a nosotros los fiscales de crimen organizado, no nos tiembla la mano para capturar a fiscales y jueces si se ven involucrados. Hay abogado detenido. Si hay más abogados o funcionario público que esté inmerso en cualquier ilícito vinculado al tema de criminalidad organizada, van a ser capturados y llevados a la cárcel. Así como desarticulamos la organización criminal que tomó por asalto la Corte de Justicia del Callao. Lo estamos haciendo porque tenemos todo el apoyo de la Fiscal de la Nación Dra. Zoraida Ávalos.

Es toda una organización dedicada al crimen la que se ha desbaratado. Y esto que sea una alerta para que todos los delincuentes de Iquitos pongan “las barbas en remojo”, porque ya llegó la fiscalía de crimen organizado y no vamos a descansar hasta devolverle la tranquilidad a esta ciudad. Denuncias hay muchas, por eso hay dos policías detenidos y si hay alguna otra autoridad que esté protegiendo a delincuentes, tengan la certeza que los descubriremos y los meteremos a la cárcel.

El compromiso de la fiscal de la nación es fortalecer las fiscalías que tenemos de lucha contra el crimen organizado, ya hemos enviado un informe a la fiscalía de la nación para que se fortalezcan las fiscalías con más persona, con administrativos y logística. Poner mayor inteligencia, el trabajo más importante es la inteligencia. Claro que demora un poco, pero ya están saliendo los resultados a luz como el último operativo”, declaró Chávez Cotrina.

¿Se deben fortalecer las fiscalías, como la anticorrupción de funcionarios en vez de debilitarlas?

-El compromiso de la fiscal de la Nación es fortalecer en su conjunto a todas las fiscalías que ven casos emblemáticos como anticorrupción, tráfico de drogas, lavado de activos, medio ambiente y otros. Hay que trabajar con celeridad, transparencia y eficiencia porque nos debemos a la comunidad.

¿Y nadie capta a los (ex) funcionarios sentenciados por corrupción que andan prófugos…?

-Ahí entra a tallar el departamento de Requisitorias. Habría que hacer un llamado al general de la PNP para que ejecute el mandato de detención dado por el poder judicial.