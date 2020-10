“Médicos oncólogos no quieren venir por la situación caótica de Loreto”

Menciona la Lic. Enf. Inés Castillo Grández, coordinadora del centro de oncología “Rosa Mística”.



El pasado 16 de octubre fue el día central de la lucha contra el cáncer, por ese motivo en todo el país se desarrollaron una serie de actividades virtuales y pocas presenciales debido al marco de pandemia que aún late entre la población del Perú.

“El cáncer es una enfermedad que nos está acechando día a día. Acá hemos realizado actividades de prevención, de concientización. Las personas para que puedan detectar a tiempo el mal deben hacerse su papanicolaou, mamografía, o un autoexamen de mamas” refirió Castillo.

Justamente el pasado viernes 16 de octubre se desarrolló una actividad preventiva en el centro mencionado ubicado a un lado del hospital regional. Hubo exámenes de prevención para los que acudieron ese día al local, donde igual se desarrolló una paraliturgia por la fecha especial.

“Cada año se detectan entre 145 a 146 casos de cáncer. Los que son detectados en forma tardía lamentablemente mueren, hemos tenido a muchas personas que han fallecido porque llegaron en estadío 4 con menos posibilidades de vida” mencionó.

¿Y en pandemia fue difícil?

-Sí, claro. Hubo cierto aspecto favorable como contar con el contrato de la doctora Milagros Quiroz, que por convenio nos apoya. No hay más oncólogos y no hay oncólogos que quieran venir por la situación caótica que hay en Loreto.

Es difícil que vengan gastando su propio presupuesto, los pasajes son altos, la comida es cara y, además, no hay condiciones necesarias para que puedan trabajar. Hemos tenido buenos oncólogos que han tenido que renunciar e irse a otras ciudades.