Médicos extranjeros realizan acción cívica en comunidad nativa “Kukamas”

También beneficiarán a personas de extrema pobreza de la ciudad

Un grupo de médicos odontólogos llegaron a nuestra ciudad desde varios países como Irlanda, Malasia, Escocia e Inglaterra, gracias a la gestión de la ONG Of The Trail Missions y el coronel Juan Silva Bocanegra, que siempre están pensando en los más necesitados, con el fin de realizar una acción médica en comunidades, caseríos y en la misma ciudad, en favor de personas de extrema pobreza.

La población masivamente se beneficiará atendiéndose en forma gratuita con extracción y curación de dientes desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde del día jueves.

Los médicos llegaron a nuestra ciudad procedentes de Pucallpa, donde también realizaron está atención especializada en zonas de extrema pobreza. En Iquitos iniciaron con su labor social en la comunidad Nativa “ Kukamas” desplazándose desde el puerto Nanay a primera hora a bordo de dos embarcaciones.

También el miércoles y jueves realizarán esta labor social en la localidad de Isla. Finalmente, el viernes visitarán diferentes zonas de nuestra ciudad llevando ayuda a personas y familias de gran necesidad.

Silva Bocanegra indicó que siempre vienen trabajando con su la labor social y humanitaria en bien de los más necesitados.

Como se recuerda, el coronel fue jefe policial de nuestra ciudad en el 2017 y 2018 y realizó muchas ayudas sociales, y a pesar de haber pasado al retiro continúa realizando estas obras sociales en diferentes zonas de nuestro país. (C. Ampuero)