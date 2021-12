Hospital Regional no se da abasto para recibir a más pacientes



Varios médicos tuvieron que ser atendidos por sus colegas tras presentar secuelas por el covid 19 (influenza).

Estos casos se vienen registrando desde hace varios días. Según algunos galenos que no quisieron identificarse por razones obvias, indicaron que este problema está haciendo muy vulnerable para los hombres de la medicina.

“Es una secuela de covid. Este virus está atacando a todo el mundo y nosotros no somos la excepción. Tuvimos que atender a un colega. Estaba muy grave”, sostuvo un médico.



Además manifestaron que no hay empatía con personal de salud (médicos, enfermeros, obstetras y técnicos). Las autoridades no dicen nada.“Casi toda la sala de emergencia está en esa situación. Pero igual seguimos atendiendo en emergencia. Con decirles que 9 médicos están con influencia, cinco de ellos ya cayeron. Casi la mayoría de enfermeras y técnicos están igual y no dejamos de atender. Los otros servicios también están con la misma sintomatología. Algunos pacientes no entienden la situación en la cual estamos. Nosotros no somos robots. Por eso decimos que no tienen empatía. Estamos enfermos y así estamos atendiendo”, añadieron.

Así estamos terminando el 2021 y estamos empezando el 2022. El hospital regional no se da abasto. No hay camas en emergencia, se habla además de desabastecimiento de medicinas. Los pacientes crónicos no están siendo atendidos en consultorios. Los médicos están cayendo uno a uno por la influenza. Se espera que las autoridades tomen cartas en el asunto y traten de solucionar este problema. (C. Ampuero)