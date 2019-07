Medicina integrativa en Iquitos: Nueva forma de cuidar la salud

La medicina integrativa, es un modelo de asistencia sanitaria para el tratamiento de enfermedades crónicas. Integra los métodos diagnósticos y terapeúticos de la medicina occidental junto a técnicas de la medicina complementaria y tradicional, con la finalidad de tratar aspectos biológicos, psicológicos y sociales de la salud y la enfermedad.

La medicina integrativa, aborda los problemas del cuerpo y la mente, y lo hace de forma global. Este método esta cambiando de forma importante los modos de tratamientos y ha contribuido a mejorar la calidad de vida de varios pacientes, quienes manifiestan fases prolongadas sin síntomas, hay mejoría en los parámetros bioquímicos, hematológicos, así como en su estado emocional; el consumo de medicamentos disminuye reduciendo los efectos adversos.

La práctica de esta medicina se ha extendido como un movimiento médico internacional y tiene como algunos ejemplos el trabajo en USA del “Consorcio Norteamericano de Facultades de Medicina”, en Alemania “Congreso Europeo de Medicina Integrativa” , en el Reino Unido en los trabajos y actividades del “Royal Hospital for Integrated Medicine”, entre otros.

El Centro de Medicina Integrativa ARANVEN, ofrece programas de medicina global donde, desde la práctica clásica de la medicina interna general, se incorporan aspectos de: nutrición (plan de alimentación personalizado), suplementos nutricionales (en dosis farmacológica), bioenergética (usando tecnologías procedentes de Alemania, Japón, Francia y Noruega, cuyos mecanismos se sustentan en la física cuántica), desprogramación de conflictos emocionales (sustentado en principios de la Programación neurolinguística, hipnosis Ericksoniana, terapia transgeneracional y neurociencia; además este tipo de terapias busca promover en el paciente una conducta “resiliente”, lo cual le ayudará a tener un mayor equilibrio emocional para enfrentar situaciones estresantes), reeducan al paciente en cuanto a estilos de vida saludable y también orientan al paciente en técnicas mente-cuerpo (como la relajación).

El equipo del Centro de Medicina Integrativa ARANVEN, está formado por el Dr. José Aranda Ventura, médico con Post-grado en Medicina Alternativa, con capacitaciones en México, Uruguay, Cuba, Brazil, Argentina, Colombia, España y otros países; en las áreas de Medicina Tradicional China, Medicina Antroposófica, Medicina Ayurvédica, Medicina Bioenergética; en el 2018, fue ponente en Congresos Internacionales de Medicina Alternativa y Complementaria en Nicaragua, Brazil, Cuba y Bolivia. La terapeuta Patricia Aranda Ventura, responsable del programa “Desprogramación de Conflictos Emocionales”, tiene varias capacitaciones en Cuba, México, Italia y España.

Patologías que se pueden beneficiar al mejorar la calidad de vida de los pacientes, con este tipo de enfoque médico son: hígado graso, endometriosis, fibromialgia, ansiedad, depresión, enfermedades autoinmunitarias, cirrosis hepática en estadío inicial. También, cuentan con un programa especial de apoyo para pacientes con cáncer (el cual incluye terapias para mejorar la respuesta inmunológica y un soporte emocional basado en la psiconeuroinmunología y la psicooncología). Según el Dr. Aranda, el paciente debe ser responsable, ya que deberá tener una participación activa en su proceso de recuperación. El paciente, primero, pasa por una evaluación previa, para determinar si es apto para recibir estos programas de tratamiento. Este Centro brinda sus servicios enfocado en mejorar “la calidad de vida de los pacientes”.

Más información y separación de consulta, al teléfono: 065-750091. Atención de Lunes a Viernes: 10 am a 1 pm / de 4 a 9 pm. Sábado: 9 am a 1 pm. Dirección : Av. Abelardo Quiñones 2265- San Juan (Referencia: al frente del Hotel Sol del Oriente).

ENTREVISTA A PACIENTES TRATADOS EN EL CENTRO MÉDICO “ARANVEN”

Elba Ruiz de Reátegui, es una paciente de 61 años de edad, que tuvo el diagnóstico de cáncer de endometrio y que desde el 2016 recibió sólo el Programa de Apoyo para Pacientes con Cáncer del Centro “ARANVEN”, logrando al año de tratamiento la remisión de esta enfermedad, y continua en remisión en los últimos 3 años, sigue en tratamiento en el Centro “ARANVEN”, la paciente esta contenta porque no fue necesario que le extirpen el útero, según le habían indicado otros especialistas; la paciente refiere que se siente bien física y emocionalmente,y agradece al Centro del Dr. Aranda.

Maribel Arce de Ramirez, es una paciente de 55 años de edad, con diagnóstico de cáncer de tiroides recidivante con metástasis, fue sometida a 2 cirugías y radioterapia, pero a pesar de ello el cáncer persistía; por lo que los oncólogos le pronosticaron 6 meses de vida. Desde el 2017 la paciente, está recibiendo sólo el Programa de Apoyo para Pacientes con Cáncer del Centro “ARANVEN”, logrando al año de tratamiento la disminución del 50% del tamaño del tumor y a los 2 años, con los tratamientos del Dr. Aranda, ha logrado la remisión de la metástasis; la paciente manifiestó que fue mejorando su salud progresivamente y actualmente se siente muy bien y esta agradecida por la atención brindada en el centro “ARANVEN”.

José Morey Ríos, es un paciente de 68 años de edad, con diagnóstico de cirrosis hepática estadío inicial por hepatitis B crónica desde fines del 2007, no respondió al tratamiento farmacológico establecido; es así que desde el 2008 estuvo recibiendo un programa de tratamientos en el Centro “ARANVEN”, recibió 2 años de tratamiento intensivo y los siguientes años recibió tratamiento de mantenimiento, logrando mantenerse saludable durante más de 10 años hasta la fecha, además la carga viral se volvió indetectable y todos los parámetros de su función hepática se normalizaron, en este caso no fue necesario un transplante de hígado.

Rocío Villacorta Terrones, es una paciente de 51 años de edad, con diagnóstico de Endometrioma (una forma de quiste ovárico producido por tejido endometrial ectópico) y tenía dolor pélvico desde el 2016, con historia de 2 cirugías pélvicas previas, por lo que los especialistas le dijeron que la única opción era hacerle una cirugía, dado que el tamaño de este quiste era de 160 cc; ante esto la paciente decidió seguir un programa de terapias en el Centro “ARANVEN”, logrando a los 8 meses de tratamiento la remisión del dolor pélvico y el quíste disminuyó a 40 cc. Actualmente, a los 3 años de tratamiento el quiste desapareció totalmente, así que no fue necesario la cirugía.

Olga Flores Tuesta, es una paciente de 54 años de edad, con diagnóstico de cáncer de mama desde el 2016, durante el 2017 fue sometida a quimioterapia y el tumor se redujo, pero a los 8 meses volvió a crecer llegando a medir un volumen de 200 cc, según la mamografía. Ante esto la paciente decide ir al Centro “ARANVEN” desde octubre del 2018, en donde viene recibiendo el Programa de Apoyo para Pacientes con Cáncer, ella refiere que a los 5 meses de tratamiento logró la reducción del tumor a 57 cc, la paciente se siente bien física y emocionalmente, actualmente continua con un programa de tratamiento intensivo.

Asi también, el Dr. Aranda mostró los resultados de otros pacientes con cáncer que ya pasaron la barrera de los 5 años de seguimiento manteniendose en remisión, como un cáncer de hígado y un cáncer de próstata, entre otros casos. El Dr. Aranda, señaló que cada paciente es diferente a pesar de tener el mismo diagnóstico, por lo que es importante un programa de tratamiento personalizado, en donde el paciente cumpla un rol activo en su recuperación, tomando conciencia de mantener un estilo de vida saludable.