¿Hasta cuándo se va a permitir que el ministerio de salud envíe medicamentos a punto de vencerse?

Sobre el tema se pronunció el director del nosocomio Miguel Ángel Pinedo Saboya.

El profesional ingresó a la gestión del hospital Iquitos “César Garayar García”, desde el 14 de abril del año 2021. Frente a la pregunta de la existencia de muchos medicamentos vencidos en ambas farmacias del establecimiento, dijo que era cierto, pero defendió que en su gestión 2021 no había comprado medicamentos a punto de vencerse.

Habló que eran las adquiridas de manera corporativa por el Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud (Cenares), que luego reparten a nivel nacional.

Las envían con un periodo corto de expiración y eso realmente es casi un crimen, gastar tantos millones de soles en medicamentos que están a punto de vencerse. La Contraloría General de la República, ya debería intervenir Cenares, para acabar con esas posibles mafias que se puedan mover al interior de ese centro.

“Esto es un tremendo problema que se da a nivel nacional y en casi todas las instituciones de salud. Las licitaciones son corporativas, son manejadas por el CENARES a nivel nacional. Ellos dejan pasar un largo periodo de tiempo, cuando ya no pueden, no hay medicinas, entonces nos permiten comprar a nosotros, pero esa espera es larga.



Por ejemplo, en el año 2019 hicieron una licitación por diversas medicinas que recién están llegando al hospital ahorita y el periodo de expiración es corto. Para nosotros es un problema aceptar el contrato de la empresa, a proveedores. Hemos hecho una modificatoria coordinada con la jefa de farmacia, de tal manera que se puedan devolver esas medicinas en su debido momento y que no se pierdan” habló Pinedo Saboya.

¿Pero ahora mismo hay medicamentos vencidos acá?

-Sí y ese es un problema de gestiones anteriores, no de nuestra gestión.

¿Han quemado medicamentos vencidos?

-Sí también se hace seso. Existe un comité donde deciden dónde y cuándo hacerlo. Es preocupante y duele bastante, pero asumimos el activo y el pasivo para eso estamos acá, para dar solución.

¿Ustedes como hospital, no a través de Cenares, sino como hospital Iquitos, han hecho compra de medicinas?

-Claro que sí. El fondo rotativo para farmacia del hospital es alrededor de 1 millón de soles al año. Ingresa por farmacia y se debe invertir en medicamentos para farmacia del hospital. Pero lo que hemos adquirido nosotros no se ha vencido, ni está por vencerse. Sí hay vencidas de gestiones pasadas, no en mi gestión eso que quede muy en claro.

OCI está por emitir un informe sobre esos medicamentos vencidos… ¿sabía?

-Es su trabajo, ya llegará el momento de aclarar los temas. OCI cumple su función y está en todo su derecho y nosotros en todo nuestro derecho de dar respuesta.

De otro lado. ¿Sale de la gestión por ser el nuevo decano del Colegio Médico, pero seguirá trabajando en el hospital?

-Sí, estoy con muchas ganas. Soy un apasionado de las cirugías oftalmológicas. Se harán campañas dirigidas a población humilde, que cuenten con su SIS. Se harán intervenciones por catarata, glaucoma, todo. Estamos por adquirir un Ecobiómetro, con lo que ampliaremos la cobertura en diagnósticos etc.