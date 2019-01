Expresó la alcaldesa de Punchana, al encontrarse con los integrantes del Frente de Defensa de las Personas con Discapacidad.

Fue cuando bajaba de su oficina para dirigirse al gobierno regional de Loreto, donde sostendrían varios alcaldes una reunión con el gobernador. En el último escalón de la escalera que conduce a su oficina, escuchó brevemente a las personas con discapacidad. Ahí se le pudo entrevistar de manera rápida.

“Sé que la reunión se iba a dar, pero nosotros tuvimos otro percance en el área de seguridad, nos reunimos con el jefe de seguridad y áreas verdes en Masusa. Yo les pido las disculpas de caso a todos ellos y los recibiré este martes (hoy) a las 10 de la mañana.

Me reuniré con la directiva porque si me reúno con todos sería un “bolondrón” y no nos pondríamos de acuerdo. Yo tengo conocimiento de la ley de discapacidad, yo respeto esa ley, pero entiendan que nos espera el gobernador ya que se va a reunir con los alcaldes donde tomaremos acciones para el desarrollo de los distritos.

Acá hay integrantes de San Juan, Belén, Punchana, Maynas, yo solo conversaré con las personas que son de Punchana, me reuniré con la directiva de Punchana para solucionar el problema.

Acá en la municipalidad también tenemos a personas con habilidades especiales. He hablado con el jefe de personal para ver cómo solucionamos el impase. Yo gustosa de atenderlos porque forman parte de la sociedad y deben ser atendidos”, señaló Donayre.