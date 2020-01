“Me parece increíble que Iquitos solo haya estado contando con una Línea para llamadas de emergencia”

Nuevo general asegura que han recuperado líneas y ahora existen cuatro para el 105.

Se podría decir que Iquitos y todos los que moran en esta ciudad, sobreviven frente a la delincuencia porque Dios es grande. De lo contrario, cómo entender que más de medio millón de personas estén totalmente aisladas y no conectadas a la central de emergencias de la Policía Nacional del Perú, en caso lo necesiten.

Crítica, cruel y descuidada realidad que el anterior comando policial no tuvo en cuenta para solucionar. Hoy ya se conoce que Loreto cuenta con un nuevo general de la PNP, se trata del general Carlos Chong Campana, hijo de padres loretanos, quien considera un honor haber sido cambiado a la tierra de sus padres para dar el máximo aporte y todo lo que esté en sus manos a fin de bajar el índice delincuencial en la región.

Al general se le preguntó sobre ese “nubarrón” de protección que parece hecho a la medida de los delincuentes que asaltan a los ciudadanos a la salida de cualquier banco, sin que nadie luego los detenga y envíe a la cárcel.

“Tengo 15 días en la ciudad y estamos adoptando varias estrategias para mejorar el panorama actual. Hace unos días asaltaron a una pareja, luego la policía detuvo a un sospechoso quien sería el conductor del vehículo que nos llevará a los asaltantes que tenían el arma de fuego. Estamos trabajando.

En mi gestión se reforzará la investigación criminal. Se está creando un departamento para reforzar esa acción. De otro lado, contamos con 160 efectivos recién salidos de la escuela técnica de la policía, ellos aparte de los efectivos terna, estarán en varios puntos críticos desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas, la población percibirá que hay más seguridad”, mencionó Chong Campaña.

En las madrugas no hay patrullaje en la ciudad, a veces se ve a patrulleros, pero descansando al lado de grifos que quizá les paguen por cuidar… ¿Tan difícil es cambiar esa estrategia?

-Hoy se cuenta con 29 motos y 4 patrulleros más, en algo se ha repotenciado. Se patrullará por lugares tácticos las 24 horas del día en tres turnos de 8 horas.

Igualmente, de inmediato estamos repotenciando lo que es la Central de Emergencia. A mí me parece absolutamente increíble que Iquitos solo haya estado contando con una Línea para llamar al 105. Se ha hecho gestiones ante la operadora de teléfonos y hemos logrado conseguir cuatro líneas. Ahora las personas pueden llamar y serán atendidas en corto tiempo.

Mencionó el general, agregando que se buscará y capturará a las personas qué pese a condenas o mandatos judiciales de detención, andan libres por las calles. Agregando que ha sido un tremendo honor que su comando le haya enviado a trabajar a la tierra de sus padres. Su padre (Carlos Chong Aspajo), descendiente de los primeros chinos que llegaron a la selva.

“Todos tienen abierto mi despacho a fin de hacerme conocer lo bueno, lo malo y lo feo y así tomar las acciones que correspondan de manera inmediata. Al igual que las sugerencias necesarias. Quiero hacer un llamado a mi policía de Loreto, para que cambie de actitud y se dé de lleno a velar por la población de esta hermosa tierra”, concluyó Chong Campana.