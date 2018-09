Señala el ex presidente del FPL Américo Menéndez, quien agregó que Loreto tiene los pergaminos de gran luchador contra la corrupción.

En el plano regional hizo un llamado para asistir a la audiencia de control de acusación sobre el proceso del alcantarillado II.

El mismo que se desarrollará el próximo 25 de setiembre a las 8 am. en el despacho de la jueza de investigación preparatoria Bethy Palomino Pedraza. El fiscal anticorrupción Paul Peralta, sustentará la denuncia del caso denominado “Alcantarillado II”, ya con el levantamiento de las observaciones correspondientes.

“Es necesario estar ahí porque viene la parte más difícil de la acusación en cuanto al proceso constructivo del alcantarillado en la ciudad de Iquitos. Todos hoy venimos sufriendo las consecuencias de esa obra catastrófica, por lo que la justicia debe escuchar todo lo que ha ocurrido para al final conocerse una determinación en torno al esperado caso”, declaró el ex presidente del Frente Patriótico de Loreto.

También se le preguntó por la situación en la que se encuentra estancado el FPL. “Hay compañeros que dicen que los dirigentes no valen y que habría que revivir al Ing. Antonio Donadío, sacarlo de su tumba y ponerlo al frente de la herramienta de lucha del pueblo. Él dejó huella en esta ciudad.

Pero, también hay que tener en cuenta otros aspectos. Me sorprende la indiferencia de nuestro pueblo, como si hubiera pasado una estela de anestesia por su ser ya que no protesta por nada, si le envenenan el agua no dice nada, si se va la luz, el agua donde se gastan miles de millones en la promesa de dar un buen servicio, tampoco dice nada.

O sea, pareciera que acá en Loreto pueden hacer cualquier cosa y el pueblo pese a los llamados no va a las asambleas, no sale a la calle. Si se trata de la vida, de un hostigamiento general, tampoco el pueblo reacciona, si es agredido no se reacciona ¿qué está pasando con nosotros.

Pienso que, si no se quiere una elección por delegados que siempre tiene sus bemoles, entonces vayamos a una elección de un ciudadano un voto. Y propongo otra alternativa, muchos critican que no participan los profesionales, la inteligencia de nuestra región.

Varios dicen que no van porque en las asambleas hay líos. Entonces que los colegios profesionales designen a sus representantes a fin que estén en la toma de decisiones difíciles. Que la elección sea solo para elegir al presidente y vicepresidente del FPL. Hay dos componentes acá que preocupan mucho, la indiferencia y el deterioro de los dirigentes.

Busquemos una solución partiendo de esos dos elementos y vayamos con un ciudadano un voto, elegir al presidente y vicepresidente porque otros sectores tienen a sus propios representantes en los diversos colegios y ya sus pares los han elegido de mutuo propio. En estos días que el país está infestado de todo lo que el FPL siempre ha denunciado ¿cómo vamos a estar apartados de esa lucha contra la corrupción?

¿Loreto está sin voz?

-Eso no puede ser. Tenemos todos los pergaminos para decir que no estamos ante una actitud oportunista para colarse, Loreto tiene todos los pergaminos de lucha por su soberanía, canon petrolero, la democracia. ¿Quién va a negar esos pergaminos? Solo aquellos a quienes les interesa que no exista una organización y posición crítica a lo que sucede en el Perú y la región Loreto.