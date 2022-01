Declaró el consejero delegado Javier Villacorta, antes de dejar el cargo.

El 6 de enero 2022 se conocerá quién será el nuevo consejero delegado de Loreto.



El consejero delegado no ha brillado con luz propia. Uno que otro comentario en contra del gobernador y sus funcionarios que no les han dado viáticos para salir a fiscalizar a las provincias, lo ha salvado.

Se le preguntó el por qué si a los consejeros de provincias les pagan 15 días por estar en Iquitos, muchos participan vía zoom.

“En realidad han recortado, de 15 días que pagaban ahora son 7 días. Yo entiendo que la mayoría está en la ciudad, pero así participan vía Internet, que también están en su derecho, el tema de la pandemia se los permite.

La mayoría se agarra de ese tema por la emergencia, a mí me gustaría que estemos todos acá de manera presencial para que haya mayor debate, porque a veces el sistema de Internet se cuelga, no se puede escuchar claramente. Ojalá y el 2022 todos ya participen de manera presencial para que haya mayor debate sobre los problemas que aquejan a la región” dijo Villacorta.

Usted dijo que el gobierno regional les “cortaba las alas” para fiscalizar al no darles los viáticos que les corresponden…

-Así es. Nos han recortado y no pagan puntual, por eso las comisiones muchas veces no pueden desplazarse a los lugares donde se detecta gran corrupción. Esperamos que el 2022 sea un mejor año para el consejo regional de Loreto.