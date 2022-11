Declaró el prefecto Lucio Guibin, quien ahora a las 12 del día dará conferencia de prensa.



En conferencia tocarán dos temas, uno sobre la coyuntura política del país y el otro sobre el proyecto 23812 de la congresista Nilza Merly Chacón Trujillo, que en resumen quiere que desaparezcan las prefecturas, según ella, porque desempeñan el mismo papel que las municipalidades.

“A mí francamente esa congresista me da vergüenza por expresar cosas totalmente falsas. De ninguna manera desempeñamos labores similares a las municipales, los gobiernos locales venden servicios, nosotros no. Por eso todos los prefectos estamos saliendo a explicar nuestra labor y la importancia de una prefectura. Es un proyecto descabellado el de esa congresista.

En la prefectura vemos las garantías personales. La gente que tiene problemas, amenazas de muerte, peleas, conflictos sociales, etc. y que no tienen abogado, vienen acá y les damos garantías para que la policía intervenga. Controlamos el presupuesto de las instituciones públicas del Estado para que cumplan sus metas, sus objetivos. Visitamos los programas sociales.

Las municipalidades venden servicios nosotros no. Las municipalidades ven por el ornato público, nosotros no. Hacen obras, nosotros no. Y los 4 congresistas de acá no saben y no dicen nada. No conocen de nuestro trabajo” habló el prefecto.