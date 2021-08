En representación de los intereses regionales.

Guillermo Bermejo, congresista de la República por Perú Libre.

El polémico congresista de Perú Libre electo en representación del departamento de Lima, Guillermo Bermejo, estuvo presente en la comunidad de Bretaña, capital del distrito de Puhinahua, en la provincia de Requena, donde dialogó con los representantes indígenas y autoridades de la provincia, pero también aprovechó en reforzar el discurso de su partido político en la zona.

La presencia del parlamentario se debía al aniversario de los lamentables hechos ocurridos el 9 de agosto de 2020 en la empresa Petrotal, lugar en donde fallecieron 3 pobladores indígenas de la zona de Bretaña durante enfrentamientos con la policía nacional.

En una parte de su discurso, el congresista Bermejo emitió declaraciones en las que incitó a la recolección de firmas para convocar a una asamblea constituyente y modificar, de este modo, la constitución política del Perú. Aseguró que mientras no se reemplace la carta magna, las injusticias para los pobladores indígenas continuarán sin importar los esfuerzos que se realicen.

Dato: La asamblea constituyente fue la propuesta bandera de Perú Libre en campaña.

En otro momento de la jornada, exhortó a la población a mantener el dialogo con Gener Culqui, presidente del Frente Patriótico de Loreto, pero más que nada intermediario de Guillermo Bermejo en la región. “El señor Gener Culqui tiene toda mi confianza, llevo con él toda esta campaña, mantengan la comunicación con él”. Declaró.

Del mismo modo, el congresista se comprometió a ser la voz del partido Perú Libre en representación de los intereses de Loreto. “Yo sé que Loreto no tienen congresista de Perú Libre, pues yo me comprometo a ser la voz de Perú Libre en Loreto”. Expresó.

Por su parte, el alcalde provincial de Requena, Orlando Jacker, afirmó que sostuvo una reunión con el parlamentario que consistió en un pedido de canalizar las acciones con el gobierno nacional respecto al proyecto de agua y desagüe de la capital provincial.

Cabe resaltar que el congresista Guillermo Bermejo se encuentra bajo investigación por presunta vinculación con la agrupación terrorista Sendero Luminoso. (A. Padilla)