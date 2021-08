MDSJB y GOREL intervienen en solución de conflicto del terreno en AH Las Brisas

Con la presencia de representantes de la municipalidad de San Juan Bautista y del gobierno regional de Loreto, el pasado viernes 20, en horas de la tarde, se llevó a cabo una reunión esclarecedora sobre la situación que se vive en el asentamiento humano Las Brisas km 7 .5 carretera Iquitos Nauta, con relación al terreno que ocupan.

Con la presencia de un centenar de pobladores de este asentamiento, representados por su dirigente Violeta Geraldine Vilca, la gerente de la municipalidad de San Juan Bautista, Dra. Dora Vigo Rios, acompañada del subgerente de Inclusión Social Lic. Alden Fachin y un grupo de la División de Serenazgo liderado por el Oficial (r) Jorge Ríos Vargas y la representante del gobierno regional, Dra. Rocío Catunta Alva, Secretaría Técnica de la Comisión Ad Hoc y su asistente, se llevó a cabo la reunión en el local comunal.

En primer lugar se trató de la situación del terreno en conflicto, donde la Dra. Catunta Alva, aclaró que la donación del terreno realizada por la anterior gestión del gobierno regional, liderada por Fernando Meléndez, a la Asociación Las Brisas, fue ilegal por lo que la actual gestión anuló dicha “donacion” con el asesoramiento de Cofopri.

Luego indicó que la Comisión Ad Hoc está en camino de solucionar esta situación y en coordinaciones con Cofopri Nacional y que en los próximos días llegar a una solución definitiva, determinando que no sea para ninguna Asociación sino para el AH Las Brisas, tras acuerdo del Consejo Regional.

La Dra Dora Vigo invocó a conformar una Comisión Transitoria que elegirá un Comité Electoral para elegir a los nuevos dirigentes del pueblo, con quienes trabajarán para la solución de la problemática.

Al respecto, la Dra. Vigo sostuvo: “Estamos presentes junto a los representantes del Gobierno Regional de Loreto, para analizar in situ la problemática de Las Brisas y apoyarles en la solución del caso de sus terrenos, la municipalidad de San Juan Bautista, siempre estará del lado de los pobladores que no han cometido transgresión a la ley. En este caso según la Dra. Catunta, estos pobladores fueron inducidos a pertenecer a una asociación que finalmente fue en contra de sus derechos”, sostuvo la gerente municipal de San Juan Bautista.