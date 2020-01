MDSJB interviene dos talleres de soldadura que funcionaban al costado de un depósito de gas

Uno de los establecimientos no contaba con licencia.

La División de Comercialización de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, liderada por el alcalde Lic. Ángel López, intervino el último fin de semana a dos talleres de soldadura que funcionaban al costado de un depósito de gas, ubicado entre la calle Miraflores con Quiñones.

El primer establecimiento no tenía licencia, mientras que el otro se va a revocar su permiso por el peligro que conlleva al estar cerca de un comercio de balones de gas. El propietario se comprometió a no seguir trabajando en ese lugar, además se trasladará donde no ponga en peligro la vida de los vecinos y sacará otra licencia.

“Por encargo del alcalde estamos actuando de inmediato para mejorar la tranquilidad de los vecinos. Hemos actuado inmediatamente tras la denuncia de algunos vecinos por la redes sociales”, puntualizó el jefe de la División de Comercialización.

Nuestra institución edil estará vigilante de posibles peligros que se puedan desarrollar en establecimientos que no presten la garantía de velar por la tranquilidad de la población.