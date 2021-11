Publicidad

En conferencia de prensa



En el salón de actos de alcaldía de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, ayer por la tarde se llevó a cabo una conferencia de prensa dirigida por el burgomaestre José Martín Arévalo Pinedo, quien estuvo acompañado por la gerente municipal, gerente de residuos sólidos y el regidor Yuri Luna, donde hizo conocer a los hombres de prensa sobre el desabastecimiento inminente para la disposición final de los residuos sólidos que se recogen en un promedio diario de ciento veinte toneladas.

Con fotos demostrativas Martín Arévalo hizo notar a los periodistas de radio, televisión y escrita de Iquitos, la situación caótica que se vive en estos momentos en el distrito de San Juan Bautista por la abundante basura acumulada en las calles, las mismas que podrían tener consecuencias, como la de provocar enfermedades y la contaminación del medio ambiente.

En otra parte de su exposición mencionó, que viene haciendo todas las gestiones ante las entidades del Estado para ver la forma de que se construya la vía de acceso al relleno sanitario municipal, la misma que ha colapsado en los últimos días por las constantes precipitaciones pluviales que caen en la región, lo que la ha convertido en un lodazal no permitiendo el paso de los camiones recolectores para dejar los residuos sólidos en las celdas respectivas.

Además se informó a la colectividad sobre el desabastecimiento eminente para la disposición final de los residuos sólidos del Distrito debido al mal estado de la vía de acceso al relleno sanitario municipal, donde se busco como una alternativa de llevar los depósitos de residuos sólidos a la Empresa Bruner; no obstante de ello luego de una exhaustiva negociación esta opción quedó inviable debido a las exigencias económicas de la empresa hacia la Municipalidad que no cuenta con los recursos financieros disponibles para tal fin.

“Estamos trabajando para ver la manera de solucionar este problema, por lo que se pide a la población es que deje de arrojar su basura en las esquinas, no estamos con los brazos cruzados, porque ya estamos coordinando con el ministerio del Ambiente y el ministerio de Transportes para ver en lo posible la construcción de la vía de acceso al relleno sanitario municipal”, dijo el alcalde.

Ante las preguntas de la prensa local, respondió que es importante el apoyo para que el centralismo conozca que siempre hacen obras inconclusas, pues en el caso del relleno sanitario existe la moderna infraestructura, pero no se pensó en la vía de acceso, recalcando que son dos kilómetros que en época de lluvias se convierte en inaccesible, que no permite el ingreso de vehículos para hacer la disposición final, además que la obra duró más de doce años para construirla.

Finalmente el burgomaestre sanjuanino manifestó: “nuestro objetivo es velar por la población, sin embargo es prioritario que conozcan sobre la situación que estamos pasando en cuanto a la disposición final de los residuos sólidos”.