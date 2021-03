MDSJB firmó convenio marco con ONGD AMAS Perú-AMAS Agua solidaria

Agua potable y servicios básicos para más sanjuaninos



En la oficina de alcaldía de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, la tarde de ayer se firmó un importante convenio marco por dos años con la ONGD Amazonía Solidaria Amas Perú AMAS Agua Solidaria, la misma tiene por objeto mejorar la calidad de vida de los vivientes sanjuaninos, se repararán y se pondrán en funcionamiento plantas de agua existentes en los centros poblados de Cahuide, Ex Petroleros, El Dorado, Los Delfines, Santo Tomás, Rumococha, Zúngaro Cocha, Santa Clara, etc., en estos lugares se sensibilizará a la población sobre la importancia y el cuidado del agua potable.

Por la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista firmó el alcalde José Martín Arévalo Pinedo y por la ONGD AMAS PERÚ –AGUA SOLIDARIA Dany Dariel Chávez Rojas, comprometiéndose a impulsar y desarrollar los proyectos a favor de la población sanjuanina.

El objetivo de este convenio es levantar el sistema de agua en centros poblados que no están funcionando y se necesita dar una salida sobre el suministro de agua en estos pueblos, pues las plantas de agua están como elefantes blancos e inoperativas desde hace varios años. Nuestra gestión junto con la ONG AMAS Agua Solidaria rehabilitará el sistema de agua potable en varios centros poblados como Santa Clara, Rumococha, Santo Tomás, etc.; de esa manera mejorar la calidad de vida de estos pobladores, enfatizó el burgomaestre sanjuanino.

Dany Chávez Rojas mencionó, estamos trabajando desde hace varios años con el programa AMAS Agua Solidaria, por lo que agradecemos al alcalde Martín Arévalo quien está poniendo el hombro en el proyecto, logrando nuestro objetivo en tiempo os de pandemia que es muy difícil salir y buscar financiamiento que lo estamos logrando. Los poblados que no tienen agua son identificados, especialmente en la periferia.

Nuestra meta para el año 2021 en San Juan Bautista tenemos once proyectos a ejecutar, especialmente a plantas de agua que han sido abandonadas por instituciones como las que hay en Santa Clara, Santo Tomás, etc.; los vamos a poner en funcionamiento, pero, vamos a capacitar a los técnicos y fortalecer a las juntas administradoras, además sensibilizar a la población y no se tenga los problemas de años anteriores, es decir el monitoreo va ser constante. Nuestra casa es San Juan, destacó.