Por atentar contra la salud pública y el medio ambiente



Martín Arévalo Pinedo alcalde de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista junto con funcionarios de Residuos Sólidos, la gerente municipal Dora Vigo, entre otros, al tener conocimiento que montículos de basura maloliente han sido arrojados en diferentes lugares del eje carretero Iquitos- Nauta, por parte de camiones que laboran para la Municipalidad de Punchana, con celeridad verificaron in situ el daño ocasionado.

Los vecinos de los lugares donde arrojaron los desperdicios, testificaron que la basura ha sido arrojada por camiones en horas de la noche del sábado 02 y en la madrugada del domingo 03 de julio 2022, los mismos que tienen un hedor insoportable y ha provocado la presencia de roedores, gallinazos, moscas y mosquitos, que pueden ocasionar enfermedades.

Los choferes de los camiones de manera irresponsable y reprochable acción, inclusive, también arrojaron la basura en terrenos de propiedad privada, los mismos que han sido verificados por efectivos de la Policía Ecológica quienes fueron notificados oportunamente por parte de la MDSJB.

Ante este detestable arrojo de basura en la carretera Iquitos- Nauta, luego de la verificación de los montículos de basura, se firmó el acta respectiva para que la MDSJB tome las acciones legales contra los que resulten responsables por el daño ocasionado a la salud pública y contra el medio ambiente.

El alcalde Martín Arévalo sobre el arrojo de basura inclusive en terrenos de propiedad privada dijo; podríamos ser denunciados por dejar basura en un lugar no permitido, a pesar que no lo hemos hecho, pero, esta negativa actitud es parte de funcionarios de la Municipalidad Distrital de Punchana.

Como MDSJB hemos tenido casi el mismo problema por la falta de ingreso a nuestro relleno sanitario, pero, buscamos los mecanismos para dar solución al problema de los residuos sólidos, los mismos pueden hacer ellos porque tienen un recurso para este rubro.

Están atentando contra toda una ciudad, provocando a las autoridades y a la población, es una actitud irresponsable y delincuencial, por lo que esperamos que la autoridad que representa a Punchana tome cartas en el asunto pues a nosotros nos va costar hacer la limpieza y hasta podríamos tener denuncias penales.

Vamos hacer las denuncias respectivas ante las entidades correspondientes, acotó.