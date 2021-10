Proceso es coordinado ante el JNE por la Subgerencia de Educación



En la gestión del alcalde Martín Arévalo la formación de la juventud es de vital importancia, por lo que en cumplimiento de la Ordenanza Municipal No.002 -2021-A-MDSJB del 06-05-2021, así como de la Ley No. 27783 establece que los gobiernos regionales y locales están obligados a promover la participación ciudadana, también la Ley No. 27802 –Ley de Creación del Consejo Nacional de la Juventud, considerando joven a la etapa del ciudadano donde se inicia la madurez física, psicológica y social de vida, valores y creencias, y están comprendidos entre los 15 y 29 años, sin discriminación alguna que afecte sus derechos obligaciones y responsabilidades.

La participación es un derecho y condición fundamental de los jóvenes para su integración en los procesos de desarrollo social, impulsando su reconocimiento como actores del quehacer nacional

Por tal razón la sub gerencia de Educación de la MDSJB ha elaborado el proceso de elecciones, la misma que concluirá con la elección de la junta directiva del Consejo Distrital de la Juventud en San Juan Bautista.

Armando Ayarza Ramírez sub gerente de Educación explicó; Para este próximo 31 de Octubre vamos a tener nuestro representante del Consejo Distrital de la Juventud, las inscripciones de las listas se hacen en el área de Educación Cultura y Deporte. Destacó el alcalde Martín Arévalo no solo está pensando en obras, también piensa en el valor humano y en la juventud que es un patrimonio. Se ha coordinado con el JNE vara que las elecciones sean una fiesta democrática, la misma que se va a realizar en las instalaciones de la MDSJB.