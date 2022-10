El gobernador Elisbán Ochoa inauguró la obra en medio de un show artístico y cultural.



El gobierno regional de Loreto, continúa llevando desarrollo a los pueblos. En medio un colorido show artístico y cultural, el gobernador Elisbán Ochoa Sosa, inauguró más de 2 kilómetros de pista en el distrito de Mazán, provincia de Maynas.

Decenas de personas llegaron para presenciar el acto protocolar de apertura de la nueva vía de acceso; previas a la ceremonia los mototaxistas, comerciantes y población en general disfrutaron de una noche divertida junto a su familia y amigos.

“Las cosas buenas tenemos que celebrarlo. Esta pista es una bendición para nosotros, ha cambiado nuestra calidad de vida, nuestros niños pueden ir al colegio con tranquilidad, el barro quedó en el olvido, ahora tengo mi negocio y los clientes llegan hasta la puerta de mi casa. Definitivamente el desarrollo llegó al distrito. ¡Estoy feliz porque ya está inaugurado!”, expresó Lisy Shiquihua, pobladora de Mazán.

La nueva vía cuenta con 3 alcantarillas de cruce, veredas peatonales, señalización y áreas verdes, está ubicada entre las calles Arturo Fernández y Nuevo México conectando a la vía Mazán-Indiana. Demandó una inversión superior a los S/10 millones, fondos del Fideicomiso.

“Como dicen por ahí, los políticos pasan, pero las obras quedan, y esto será un recordatorio de las buenas obras que hizo esta gestión. Yo como motocarrista me siento muy aliviado al ver esta pista, ya no voy a sufrir de malestares en el cuerpo debido a las pésimas condiciones que tenía la calle, mi vehículo se va a conservar mejor y sobre todo podremos hacer más carreras hacía Indiana”, manifestó Chester Greffa, mototacarrista.

Por su parte, el gobernador Elisban Ochoa resaltó la importancia de invertir en la conectividad. “Este tipo de obras traen desarrollo al distrito y el crecimiento comercial es increíble, recuerdo que por esta zona no había muchas personas que tengan negocios, hoy la cara de Mazán ha cambiado, la población va creciendo se vuelve una zona urbana y sobre todo el valor de los predios subió considerablemente, ayudando a las personas que viven aquí desde hace años. Tenemos muchas obras por inaugurar, vamos a trabajar hasta el último día de gestión por el bienestar de la población”, expresó la máxima autoridad regional.

UN GRAN TESTIMONIO DE CRECIMIENTO

La señora Janeth Alvan Nua, se atrevió a contar su historia. Ella se mudó junto a su esposo hace 15 años cuando su terreno era un fangal, con mucho esfuerzo realizaron el llenado de tierra para poder construir lo que hoy es su hogar; sin embargo, durante todos estos años sufrían por las pésimas condiciones de transitabilidad de su calle, junto a sus vecinos realizaron reiteradas peticiones a las autoridades locales para la construcción de una vía que ayude en la conectividad del distrito.

Gracias a la constante lucha, su pedido fue escuchado y se construyó una vereda peatonal. Con el pasar de los años este acceso se fue deteriorando volviendo a sufrir los malestares de tránsito.

Finalmente, en abril del año 2021, por decisión política del gobernador regional Lic. Elisban Ochoa Sosa, hizo entrega de la pista de la calle 30 de Agosto, que inicia desde el boulevard hasta la calle 23 de Octubre; durante su inauguración anunció la construcción de más de 2 kilómetros de pista ubicada entre las calles Arturo Fernández y Nuevo México conectando a la vía Mazán-Indiana, una realidad que ahora impulsa el desarrollo, crecimiento comercial y turístico del distrito.

“Solo está en mi recuerdo el fangal donde vivía. Esta nueva pista embellece mi calle y hoy tengo mi negocio, tengo la oportunidad de crecer económicamente y de ver a mis hijos disfrutar de obras como estas que ayudan al desarrollo de nuestro distrito que muchas veces ha sido olvidado. Gracias al gobernador Elisban Ochoa por hacer posible el sueño de cientos de personas que vivimos en esta zona”, manifestó Janeth Alván, pobladora de Mazán.

CARRETERA CABO LÓPEZ EN UN 75%

Transporte es uno de los sectores con mayor inversión realizada por la gestión del gobernador Elisban Ochoa Sosa, una de la más grande es la construcción de la carretera Cabo López.

Actualmente se realiza el levantamiento de rasante, muro de contención, alcantarillado, vaciado de herradura, losa de rodadura, vibración de mortero y más de 1km de estructura de pavimento, presentando un avance físico del 75%. Los pobladores ahora ven que su nueva carretera es realidad.

La obra demanda una inversión por encima de los 41 millones de soles, fondos del Fideicomiso. El proyecto contempla más de 2 kilómetros de carretera, levantamiento de rasante, alcantarillado, agua y desagüe, veredas y cunetas, entre otras especificaciones técnicas.

“La construcción está en un 75% y quiero felicitar a la empresa contratista por su compromiso con la obra, sobre todo con la población. El porcentaje de avance es superior a lo programado y eso significa que se puede culminar mucho antes de su plazo de ejecución”, expresó el gobernador Elisbán Ochoa.

REASFALTADO DE CALLES EN LA ISLA BONITA

El gobernador Elisban Ochoa, viene realizando importantes obras en toda la región, que contribuyen a generar mejores condiciones para el desarrollo de la población. En ese sentido, se continúa con los trabajos de reasfaltado de más de 80 cuadras en la ciudad de Iquitos.

El objetivo principal es la reparación de vías de acceso, a fin de optimizar el tránsito vehicular y peatonal, contribuyendo al crecimiento comercial, descongestionamiento del tráfico y a la reducción de accidentes viales. Además de brindar una nueva imagen a las diferentes calles.

La primera vía en ser reasfaltada consiste en la Av. Quiñones, a partir de la altura del aeropuerto Internacional Coronel FAP Francisco Secada Vignetta, que se encontraban en condiciones deterioradas ocasionando malestar en los transportistas y ahora luce transitable.

El proyecto cuenta con una inversión superior a los S/ 26 millones, generando puestos de trabajo a decena de obreros del lugar, quienes son el sustento económico para sus familias.

Se intervendrá en las calles: 03 de Junio, San José, Av. La Marina y 28 de Julio en Punchana. En Iquitos, las calles: Angel Brusco, Putumayo, Navarro Cauper, Iquitos, Romulo Espinar, Samanez Ocampo, Guardia Civil y Jesús Páez. En Belén el Jr. Próspero y 09 de Diciembre, finalmente en San Juan Bautista las calles: Los Ángeles y Las Camelias, respectivamente.

Cabe señalar que, el gobernador regional, Lic. Elisban Ochoa Sosa, durante su gestión ha desarrollado importantes obras en transitabilidad y conectividad a nivel regional, entre las más destacadas, la carretera Santo Tomás; pistas en Masusa, Túpac – Micaela y distrito de Iquitos; Puente Shanusi en Yurimaguas; Puente Paraíso en Nauta, construcción de vías y veredas en las localidades de Yurimaguas, Iberia, Puinahua, Orellana, Datem del Marañón, entre otros.

La región turística, productiva y comercial ahora es un hecho, gracias a la gestión que se dirige a ser una de las regiones más competitivas del país.