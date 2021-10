Como es de conocimiento público el Ministerio del Interior MININTER, emitió un comunicado referente a las celebraciones por el Día de la Canción Criolla o Halloween, donde indica que mediante Decreto Supremo N° 131-2021-PCM, publicado el 10 de julio de este año, dispuso la prohibición de todo tipo de evento masivo, tales como desfiles, carnavales, fiestas patronales, fiestas costumbristas y actividades civiles, así como cualquier forma de reunión y/o evento. En cumplimiento de esta norma y ante el anuncio sobre la realización de fiestas de celebración del Día de la Canción Criolla y de Halloween, la División de Comercialización de la municipalidad de Maynas, informa que no ha emitido ninguna autorización otorgando permisos para estas actividades, ni para ninguna otra concentración social que conlleve a aglomeración de personas, debido a razones sanitarias y con el fin de evitar el incremento de los contagios a consecuencia de la Covid-19. Maynas, sancionará e iniciará procedimientos sancionadores contra todos aquellos que organizan concentraciones sociales, espectáculos públicos no deportivos que no cuenten con las garantías inherentes al orden público.