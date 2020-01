Maynas hará prevalecer su derecho como institución pública

Mercado Modelo comenzará su construcción en próximos días

Una vez más, algunos malos vendedores del mercado Modelo se oponen a la construcción de tan importante obra para la ciudad de Iquitos; sin embargo, la Municipalidad Provincial de Maynas pone en conocimiento de toda la ciudadanía que hará prevalecer su derecho como institución pública utilizando todas las armas que la Ley proporcione con el apoyo de la fuerza pública de ser necesaria. Elmer Obando Capuñay, Martlet Panta Hoyos y Nixon Meléndez Torres, quienes se oponen a la construcción de dicho mercado, tienen intereses creados y por ello no permiten que toda una ciudad se beneficie con tan importante obra.

Incluso, el día de ayer, en un diario de circulación local en su página 12 uno de los mencionados de apellido Obando, menciona que se opone a la construcción del mercado porque gana mil soles diarios por concepto de alquiler de sombrillas, sillas, mesas, alquiler de servicios higiénicos, entre otros, superando en promedio mensual su ingreso para sus propios intereses de más de 20 mil soles mensuales. Esta sería la principal razón para que se oponga tenazmente a la construcción del mercado Modelo.

La dirigente Martlet Panta quien es una vendedora de las que también se oponen, afirmó el 15 de diciembre del año 2018 en una televisora local y cuando aún gobernaba la anterior gestión municipal, que se opondría a la construcción del mercado Modelo y que no permitiría la entrega del terreno e inicie el plan de contingencia. Nos preguntamos, ¿Por qué hasta ahora la Policía Nacional o las autoridades del Ministerio Público no han actuado de oficio ante estas personas? Teniendo en cuenta que ellos son parte de los principales azuzadores para que no se construya este importante proyecto.

La municipalidad procederá a denunciar a quienes estén detrás de la no construcción del mercado; sin embargo, es preciso señalar que hay dirigentes como Waldir Arévalo secretario general de los vendedores del interior del mercado, que sí están de acuerdo y son la gran mayoría quienes apoyan este proyecto para su pronta ejecución. Además, mencionó que es absurdo e ilógico que estás personas se opongan a la construcción del mercado y que por unos cuantos malos vendedores no se puede paralizar tan importante obra.

Asimismo y en salvaguarda de garantizar la ejecución de esta obra, la municipalidad solicita nuevamente al MP proceda de oficio a denunciar penalmente y pedir la prisión preventiva de estos señores que continúan con la incitación a generar enfrentamiento, violencia contra la construcción del mercado, atentar contra el orden público y la tranquilidad de la población. Este mercado contempla el espacio para vendedores y acoger a 1,900 de ellos ya que se estará construyendo para 1,500 vendedores y 400 puestos para una galería comercial para vendedores que no integran este proyecto de mercado minorista como son pasamanería, bazar, librerías, entre otros. Todos estos puestos tienen una construcción reglamentaria.