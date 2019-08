Maynas empezará a distribuir alimentos en los almacenes

Retraso se debió al MEF que envió el presupuesto de manera fraccionada, no pudiéndose realizar a tiempo la convocatoria de las licitaciones.

A partir del 09 setiembre para el programa de alimentacion y nutrición – PAN TBC.

La Municipalidad Provincial de Maynas, frente a las versiones interesadas y tendenciosas que se difunden en diferentes plataformas de comunicación, comunica a los beneficiarios y la población en general lo siguiente: Los alimentos del Programa de Alimentación y Nutrición (PAN-TBC) como el azúcar rubia, arroz corriente mejorado, harina de plátano, harina de maíz y frejol regional ya se encuentran en los almacenes de la municipalidad de Maynas.

En cuanto a la leche evaporada de 410 ml y el Filete de Caballa, se encuentran con buena pro y próximamente se estará efectuando la entrega en almacén hasta el día 09 de setiembre. La demora de la adquisición de estos productos se debió a que el MIMSA no alcanzó en forma oportuna la programación de compras, toda vez que esta se elabora en base a la relación de beneficiarios para ser atendidos.

El Ministerio de Economía y Finanzas envió el presupuesto de manera fraccionada, no pudiéndose realizar las convocatorias correspondientes para dichas licitaciones.

Con respecto a la leche evaporada de 410 ml. no es una medida de envase comercial, por lo que se tuvo que hacer producir esa medida que es una especificación técnica del MIDIS.

Según directiva del MIDIS no se puede entregar dichos productos de manera incompleta; asimismo, el MIDIS “NO” informó con cuánto presupuesto contaba la entidad para el Programa de Complementación Alimentaria durante el año 2019, retrasando los trámites internos para llevar a cabo los convenios correspondientes.

Cabe resaltar que los procesos de selección cuentan con plazo que establece la normativa en este caso se efectuó cuatro (04) procesos de selección subasta inversa, régimen especial y adjudicación simplificada que cada uno de ella cuenta con plazo establecido por ley de contrataciones, posterior a eso y existiendo un ganador de la buena pro, la entidad puede suscribir contrato con el proveedor para la entrega de los insumos.(MPM)