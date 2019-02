Así lo dio a conocer Max Dávila, quien mencionó que el resto de entidades deben respetar la cuota del 5%.

El integrante del frente de defensa de las personas con discapacidad, Max Dávila, estuvo ayer averiguando en el gobierno regional sobre el respeto al 5% de la cuota de contratos para personas con discapacidad como manda la Ley. Habló con el vicegobernador Andrés Ferreira.

“Le estoy consultando al vicegobernador sobre los proyectos a ejecutarse en el tema de discapacidad y disposición de trabajo con las personas discapacitadas. Si los van a mantener o no. Señala que van a mantener a todos y que no se ha tocado a nadie.

Se abrirá una mesa de trabajo donde se aborden varios temas sobre derechos para las personas con discapacidad. Hablar sobre la accesibilidad, hay lindas plazas, pero no hay rampas, no hay estacionamiento exclusivo para personas con habilidades diferentes.

También hay que disponer que se vea el tema de la educación para los que no cuentan con los estudios necesarios para cubrir un puesto laboral, pero no porque no quieran, sino que no se dieron las condiciones. No hay docentes preparados para que los puedan perfeccionar en sus estudios. De esa manera no hay una sociedad inclusiva”, habló Max.

¿Y cómo están en las municipalidades, están cumpliendo con la cuota que les toca?

-Con Maynas por ejemplo, sí se ha avanzado. Se iniciaron los concursos CAS, luego se vio el currículo, el miércoles se tomaron las entrevistas y el jueves se firmaron los contratos a las 2 pm. Está un grupo de 22 hermanos discapacitados que entran a las diferentes áreas que tiene la municipalidad de Maynas.

La autoridad que ha ingresado a la municipalidad de San Juan, ha dado un buen paso en cumplimiento de la norma que establece el 5% como cuota laboral para personas con discapacidad. Se ha contratado a tres personas con discapacidad visual. Ahora estarán en el área de masajes.

La alcaldesa de Punchana, ha pedido 90 días para adecuarse a la norma que manda la cuota del 5%. Igual el alcalde de Belén, ya estamos en coordinaciones y vemos la buena predisposición que tienen para con las personas con discapacidad.