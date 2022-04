Quien supuestamente querría aprovecharse de miles de hectáreas de su territorio.



El tema es delicado por ello los pobladores Matsés vienen levantando la voz para que Aidesep, ORPIO, Federaciones indígenas, entre otras autoridades, vean el problema a fin de no dejar entrar esa empresa a su territorio con el consabido cuento de hacerles ganar millones de soles. Tal como les ofrecieron a ciudadanos de “Jequetepeque” en el norte y por lo que salieron a protestar ampliamente.

La empresa llegó a Jequetepeque con el ofrecimiento de un supuesto parque temático denominado Inka Park. Por lo que parte de la Comunidad Campesina de Jequetepeque aprobó desprenderse de 18,500 hectáreas de su propiedad a favor de la empresa que supuestamente va a recibir US $12 millones.

“Uno de los principales cuestionamientos que ha expuesto el grupo de ciudadanos que se opone a la venta de las 18,500 has de la Comunidad Campesina de Jequetepeque, es el magro capital social que muestra la empresa Inka Park Perú S.A.C. en su constitución.

Según la partida registral 14700568 inscrita en la Zona Registral N? IX Sede Lima, Inka Park Perú S.A.C. se constituyó el 4 de junio de este año, con un capital social de S/ 1 000 soles (mil soles). Los socios registrados son Luis Arturo Fernández Romero, con 500 acciones de 1 sol y su socio Ysrael Eduardo Urday Arias, con similar número de acciones. La novel sociedad tiene como objeto social hotelería, el turismo y actividades afines.

Con esa constitución, y capital social de mil soles, Inka Park Perú S.A.C. se presentó ante la Comunidad Campesina de Jequetepeque para adquirir 18,500 hectáreas, a razón de US$ 648 dólares americanos la hectárea. El valor por hectárea, en soles equivaldría a S/ 2 669, un precio considerado irrisorio por parte del grupo de ciudadanos que ha cuestionado la venta” informan los medios de comunicación de la zona.

MATSÉS EN ALERTA.

En estos momentos ha empezado el divisionismo entre los pueblos Matsés, mejor dicho, entre los dirigentes. Rechazan contundentemente la posición del dirigente Daniel Vela Collantes, por haber impulsado una asamblea con comuneros que al final aplaudieron, pero que no comprendieron lo que les ofrecieron.

“Hablaron cosas buenas de esa empresa cuestionada, indicando que iban a ganar mucho dinero, pero exactamente no han dicho a nadie cuál es la actividad que realizarán en territorio Matsés, que los lleve a ganar millones de dólares. Muchos delegados no están de acuerdo” dice Oswaldo Reyna Ribeiro, de la comunidad nativa de “Buen Perú”.

Agregó que en redes sociales se han enterado de la trayectoria de la empresa y que no es nada buena porque incluso en Jequetepeque han protestado contra ella.

“Se quieren apropiar de miles de hectáreas de nuestro territorio y eso no se lo permitiremos. Por eso hacemos un llamado a Aidesep, a ORPIO, a las federaciones indígenas y a todas las autoridades que tienen que ver con la defensa de nuestros derechos ancestrales, plasmados en el Convenio 169, para que nos respalden” concluyó Reyna.