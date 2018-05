Víctima habría sido torturada y ultrajada sexualmente

Presentaba moretones en diferentes partes del cuerpo y un golpe contundente en la cabeza, además de los cabellos completamente quemados y habría sido víctima de ultraje sexual.

Los vecinos de la carretera Santa Clara ubicada en el distrito de San Juan, en la ciudad de Iquitos, se percataron del cadáver de una mujer que yacía sin vida en un lago, debajo de un puente de la mencionada carretera.

El cadáver llevaba puesto un vestido color azul con tonos blancos y presentaba signos de haber sido torturada en las extremidades y en la cabeza. Se presume que habría sido abusada sexualmente.

Según algunos testigos, desde un motocarro, en horas de la madrugada de ayer, unos desconocidos habrían arrojado el cadáver de esta persona debajo del puente.

Hasta tarde de la noche las autoridades desconocían su identidad y se encontraba en calidad de NN.

Hasta el lugar llegó personal de la Policía Nacional y del serenazgo del distrito de San Juan para constatar los hechos. Durante las diligencias, vecinos de la zona, así como curiosos que se encontraban en el lugar, interrumpieron por momentos la labor policial.

Minutos después llegó el representante del Ministerio Público quien ordenó el levantamiento del cadáver y su traslado a la morgue central para la necropsia de ley. La policía no descarta que se tratara de un feminicidio.

FAMILIARES RECONOCIERON A VÍCTIMA

Enterados del hallazgo del cadáver de una joven, un grupo de personas, al parecer familiares de la víctima, llegaron a la morgue central y reconocieron el cuerpo de su ser querido, protagonizando desgarradoras escenas de dolor.

Como se sabe, la mujer fue encontrada sin vida en un lago cerca de un alcantarillado de pase situado en el kilómetro 4.5 de la carretera al centro poblado de Santa Clara y fue identificada como Tessy Arelis López López de 24 años natural de Requena, quien estuvo desaparecida desde las once de la noche del pasado martes.

La víctima hace poco se había titulado como contadora pública, según su enamorado Alexander Peña Ramos de 24 años, indicó que desde hace días un ex enamorado la venía acosando.

Según las investigaciones preliminares, la joven tras ser ultrajada sexualmente, fue atacada salvajemente con cortes en la frente con arma blanca y posteriormente sus agresores la habrían intentado quemar, para no dejar huellas ni rastros del horrendo crimen.

A raíz de esta situación, los vecinos manifestaron que en varios tramos de esta carretera no hay alumbrado público y la delincuencia campea a sus anchas y ésta no sería la primera vez que se registra este tipo de situaciones. (C. Ampuero)