Más llueve adentro del hospital regional que afuera

Solicitan a nueva gestión que arregle los techos del mencionado nosocomio.

Hace poco se han gastado casi 30 mil soles en la construcción de un pequeño techo que va desde el área de Psiquiatría a Infectología. Una zona por donde casi no transita gente, sin embargo, le han dado prioridad.

En estos días de lluvias temporales, pero fuertes, varios pasadizos de los consultorios externos y la zona de admisión, se están viendo perjudicados por la filtración de agua. Una zona absolutamente necesaria y por donde sí el tránsito de las personas es continuo.

Por ello es que la secretaria del sindicato de trabajadores del centro hospitalario, María Luz Rodríguez, expresó que “más llueve en el interior del hospital que afuera”.

Se espera que dentro del marco presupuestal para hacer mejoramiento, realmente se priorice y arreglen las zonas más pobladas para no afectar a los usuarios de ese hospital. Por años viene el mismo problema y no le dan interés, prefieren hacer arreglos que no les demandan grandes obras civiles, pero que sí tienen un pago sustancial.