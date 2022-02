Abogado Víctor López Orihuela desaprueba nuevo gabinete ministerial



La designación de Aníbal Torres como presidente del Consejo de Ministros no cayó muy bien a la mayoría de especialistas y opinólogos de la política nacional, uno de ellos fue el abogado Víctor López Orihuela, quien comentó que este gabinete no dista mucho del de Héctor Valer. Asimismo, cuestionó que se hayan cambiado nombres que venían trabajando correctamente al frente de los diversos sectores.

En primer lugar, el abogado tildó de confrontacional al nuevo gabinete y argumentó que esta es una cualidad característica de Aníbal Torres y que no ayuda a establecer lazos con el Poder Legislativo, en un ambiente en que la vacancia cobra cada vez más fuerza y se requieren políticas concretas.

“Me deja un sabor amargo porque el presidente Castillo anunció la conformación de un gabinete de ancha base de profesionales de diferentes tiendas políticas y de la clase más destacada, pero tenemos un gabinete confrontacional como es la personalidad de Aníbal Torres,”, declaró el especialista.

Del mismo modo, López Orihuela comparó a este gabinete ministerial con el de Héctor Valer Pinto y señaló que no existe mayor diferencia, puesto a que solo 7 de los 18 ministros fueron cambiados. Entre ellos, se fueron nombres que habían adquirido prestigio como el de Hernando Cevallos, quien tuvo una labor destacable en la lucha contra la pandemia y el avance de la vacunación.

“Se demuestra que más ha primado el cálculo político que la eficiencia en la gestión pública. Este es el gabinete de Valer sin Valer”, concluyó el abogado.

(A. Padilla)