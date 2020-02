“Más del 90% de los espacios públicos de Iquitos tienen plantas introducidas”

Biólogo, Tony Mori Vargas, gerente de la Autoridad Regional Ambiental

Iquitos no es la ciudad verde y biodiversa, porque de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud para poder considerar en esa categoría, debe haber nueve metros cuadrados de áreas verdes por persona y acá no se llega ni a dos metros por persona, debido a la cultura del fierro y cemento.

El reto es grande para la campaña que se inició el sábado “Siembra un árbol, Siembra una vida”. “Vamos a recuperar todo ese verdor que ha caracterizado a Iquitos desde hace muchísimos años”, declaró el biólogo, Tony Mori Vargas, gerente de la Autoridad Regional Ambiental (ARA).

“Hemos hecho un estudio para ver qué especies de árboles tenemos en los espacios públicos de Iquitos y más del 90% son especies introducidas que vienen de Malasia, de Centro América, de las Antillas”, dijo el funcionario.

Por eso apuntan a sembrar especies nativas. “Loreto tiene el 30% de la biodiversidad de todo el país. Tenemos 7,950 especies de plantas con palmeras como cinamillo, huasaí, y las especies maderables”.

De su parte, el vicegobernador encargado del Gorel, Andrés Ferreyra, señaló que es necesario un cambio de actitud. “Mucha gente se molesta porque los árboles botan hojas y no quieren limpiar. Es necesario hacer también una educación cívica respecto al vecindario. Esta campaña se inicia con la metrópoli y después se debe extender a toda la región”.

En tanto que Kenjy Terán, gerente regional forestal, agradeció a la juventud y padres de familia que confiaron en este curso. “Creo que es la primera vez que se fomenta este tipo de eventos por el bienestar del ambiente. Se está articulando con las cuatro municipalidades con bastante éxito”.

Comentó: “Fomentamos el tema turístico, fomentamos el tema productivo. Y en el curso con los jóvenes, que es parte de la campaña, van a conocer una estructura de proyectos de cómo organizar los viveros y cómo sembrar la planta y monitorearlo”. (Diana López M.)