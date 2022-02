Asegura Luis Reátegui, director de Gestión Pedagógica de la DREL.



El director de Gestión Pedagógica de la Dirección Regional de Educación de Loreto (DREL) Luis Reátegui, indicó que menos del 40% de instituciones educativas en la región presentan condiciones óptimas para recibir a los estudiantes en el mes de marzo.

De acuerdo al funcionario, son más del 60% de 5200 colegios en Loreto los que no presentan los requerimientos del Gobierno Nacional para sobrellevar la presencialidad en medio de la pandemia de la Covid-19, con todos los protocolos de bioseguridad que se establecen.

Reátegui afirma que estos colegios, que en su mayoría se encuentran en el ámbito rural, no cuentan con la infraestructura adecuada y necesitan una refacción parcial y, en el peor de los casos, una restauración total, para poder contar con servicios de agua potable, ventilación adecuada y distanciamiento entre los estudiantes.

En ese sentido, indicó que los directores de los colegios deben acudir a la UGEL correspondiente a actualizar sus datos para que puedan recibir el presupuesto destinado a refaccionar las escuelas por parte del Ministerio de Educación.

“Se necesita que los directores lleven su resolución a las áreas de infraestructura de sus UGEL para que actualicen el padrón de directores. Una vez actualicen el padrón, las áreas de infraestructura enviarán al MINEDU el nombre de los directores para que les transfieran el presupuesto que ya está determinado. Así como para la adquisición de mascarillas”, declaró Luis Reátegui.

Por otro lado, en cuanto a la tasa de matrículas, el director de gestión pedagógica señaló que hay directores y administrativos que no retornan a sus comunidades, lo que dificulta el proceso de matrícula pues no son ubicados por los padres de familia. Por ello, apuntó que se ordenó a las UGEL llevar a cabo monitoreos para corroborar la presencia del personal de cada escuela. (A Padilla)