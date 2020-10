Más de mil nuevos usuarios recibió Electro Oriente en San Lorenzo – Datem del Marañón

17 150 luminarias LED serán adquiridas mediante compra corporativa de FONAFE

Desde el 19 de agosto del presente año, la localidad de San Lorenzo, en la provincia de Datem del Marañón, ya se encuentra bajo la administración de Electro Oriente, con 1 467 clientes, quienes ahora reciben la energía eléctrica en los horarios establecidos, según consta en acta de inicio de las actividades comerciales de la empresa Electro Oriente, firmada por los funcionarios de dicha provincia.

“así como este trabajo que ya venimos realizando en Datem, nuestro principal objetivo de la gestión empresarial ha sido garantizar la operatividad y continuidad del servicio eléctrico en cada una de las regiones donde tenemos presencia, como es Loreto, San Martín, Amazonas y el norte de Cajamarca” manifestó el ingeniero Martín Salazar Rojas, Gerente General de la empresa, destacando como un balance positivo lo que vienen haciendo hasta este momento, considerando que el Covid 19 afectó a muchas empresas incluyendo a Electro Oriente.

Salazar Rojas mencionó también, que están desarrollando las gestiones administrativas ante el Ministerio de Energía y Minas y otras instancias, para la reanudación del proyecto de la Línea de Transmisión en 60 kV Yurimaguas – Pongo de Caynarachi, suspendido por la cuarentena decretada en marzo de 2020. Dentro de esta planificación energética, para la región San Martín se consiguió la aprobación de la modificación del proyecto de la nueva sub estación de transmisión en la ciudad de Moyobamba, que comprende entre otros aspectos técnicos, la instalación de un nuevo transformador en dicha sub estación.

COMPRARÁN LUMINARIAS LED PARA MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO

Un aspecto relevante que mencionó el Gerente General de Electro Oriente, es el mejoramiento de los sistemas de iluminación del alumbrado público en todas sus sedes, para lo cual están gestionando la adquisición de 17 mil 150 luminarias, compra que se realizará mediante proceso de contratación corporativa dirigida por FONAFE.

Asimismo, en cuanto al uso de luminarias LED, refirió que el mejoramiento del alumbrado público con esta tecnología, ya se viene instalando de manera progresiva en zonas urbanas de las ciudades de Iquitos, Tarapoto, Moyobamba, Chachapoyas, etc., destacando que, en junio de este año, ya se instalaron 400 equipos de iluminación LED de 94 watts en la zona urbana de Yurimaguas, contribuyendo con la mejora de la luminosidad de calles y avenidas.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL PARA ACERCAR LOS SERVICIOS A LAS FAMILIAS

En referencia al uso de la tecnología, la empresa eléctrica también está promoviendo mejoras que le permiten realizar las coordinaciones necesarias entre las diferentes sedes alejadas geográficamente, optimizando la infraestructura de comunicación digital de datos en alcance y ancho de banda de 1 megabits por segundo para ciudades y localidades como: Nauta, Requena, Contamana, Caballo Cocha, Tamshiyacu, Indiana, San Francisco, Mayoruna, Santa Rosa, Orellana y San Antonio del Estrecho, agilizando así los niveles de atención.

En ese marco, refiere el funcionario, que ya cuentan con un 90% de avance en la implementación de la Oficina Digital, cuyo objetivo es facilitar los requerimientos del cliente hacia la empresa en cuanto a solicitudes de suministro nuevo, provisional, entre otros servicios comerciales, que pueden ser consultados y atendidos mediante esta plataforma digital, sin necesidad de acudir a las oficinas.

PROGRAMA “RAPICONSULTAS” PARA AGILIZAR ATENCIÓN A CLIENTES

“Con la reducción de la capacidad de ingreso a nuestras oficinas producto de la pandemia por Covid 19, muchos clientes que deseaban realizar consultas breves, tenían que esperar en cola respetando el distanciamiento social, por esta razón, para su mayor comodidad, instalamos módulos informativos en los exteriores denominados “Rapiconsultas”, lo que viene agilizando el tiempo de atención en oficinas, asimismo, hacemos hincapié que no realizamos el corte de servicio eléctrico por deuda acumulada durante el estado de emergencia sanitaria”, finalizó el ingeniero Martín Salazar Rojas, Gerente General de Electro Oriente S.A.

Dato:

391, 815 hogares fueron beneficiados con el Bono Electricidad (al mes de agosto de 2020) incluye a poblaciones de frontera y comunidades nativas.