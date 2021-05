Más de 500 niños de 4 asentamientos humanos de Yurimaguas reciben kits de aseo personal

El Gobierno Regional de Loreto, a través de la oficina de Desarrollo Social de la Gerencia Sub Regional de Alto Amazonas, entregó kits de aseo personal a más de 500 niños y niñas de cuatro asentamientos humanos de las zonas más vulnerables de Yurimaguas que no cuentan con dichos implementos.

La distribución de estos kits está a cargo del director de Desarrollo Social, Abelardo Rojas Vargas, en representación del Gerente Sub Regional, Johnny Gonzáles Vásquez y por encargo del Gobernador, Elisbán Ochoa Sosa.

En esta primera etapa son beneficiados los asentamientos humanos, 24 de Mayo, California, Los Ángeles y José Olaya. De esta forma y como parte del plan regional se viene realizando esta acción social, de acuerdo al padrón de población vulnerable que hicieron llegar los dirigentes de cada uno de los sectores mencionados.