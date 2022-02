Como resultado del Megaoperativo de Control en la región.

Sectores educación, salud y transportes son los más perjudicados.

Más de 300 intervenciones se realizaron en la región en el marco de la lucha contra la corrupción y la inconducta funcional.



Durante el Megaoperativo de Control realizado en la región Loreto, la Contraloría General detectó más de 29 millones de soles de perjuicio económico ocasionado por la corrupción y la inconducta funcional en las entidades públicas, situación que involucra a 169 funcionarios con presunta responsabilidad penal, civil y administrativa; siendo educación, salud y transportes los sectores más perjudicados.

Así lo dio a conocer el contralor general de la República, Nelson Shack Yalta, durante la presentación pública ante congresistas de la República, autoridades locales y ciudadanía en general de los resultados del Megaoperativo de Control, el cual significó el despliegue de más de 120 auditores en las ocho provincias y 52 distritos de la región.

El control realizado durante el megaoperativo permitió detectar que las entidades públicas en donde se han identificado un mayor número de perjuicio económico generado por malos funcionarios, habrían sido el Gobierno Regional de Loreto (S/ 3 836 107); la UGEL Loreto Nauta (S/ 1 230 487), UGEL Requena (S/ 319 775), la UGEL Ucayali (S/ 1 378 894), entre otros. Asimismo, la Municipalidad Distrital de Manseriche (S/ 1 044 747); Electro Oriente (S/ 541 500), la Dirección Regional de Salud (S/ 177 618), EsSalud (S/ 131 994), así como Provías Nacional y Provías Descentralizado, en estas últimas se detectaron situaciones que ponen en riesgo obras de transporte en la región.

Sobre el particular, el contralor recordó que los funcionarios involucrados en estos casos no podrán ser sancionados por la Contraloría General debido a que la vigencia de su capacidad sancionadora comprende irregularidades cometidas a partir de julio de 2021.

En ese sentido, invocó a las autoridades de las entidades intervenidas durante los servicios de control a iniciar, de acuerdo a su competencia, procesos administrativos para sancionar y separar, de ser el caso, a estos malos funcionarios. Lo mismo, al sistema de justicia en lo que corresponde a las investigaciones para sancionar a funcionarios que tengan responsabilidades civiles y penales.

En otro momento de su presentación, Shack Yalta precisó que durante el megaoperativo se intervinieron 91 entidades de Loreto, se ejecutaron 337 servicios de control y de integridad en la región, superando en 58% de lo programado inicialmente (213).

De este total (337), se realizaron 260 servicios de control, entre simultáneo (85) y posterior (175), con la finalidad de alertar riesgos a las entidades para adoptar acciones oportunas, así como para detectar perjuicios e identificar a los involucrados en estas pérdidas.

A nivel del control simultáneo, la Contraloría General advirtió 145 situaciones adversas en obras o servicios ejecutados por las entidades, sin embargo, solo 36 fueron resueltas o están en proceso, seis fueron desestimadas, y en 103 no se adoptaron acciones o medidas para corregirlas perjudicando a la población beneficiaria.

El megaoperativo, que se inició el 31 de agosto pasado, consistió también en brindar asistencia técnica, charlas de sensibilización, jornadas de capacitación, audiencias públicas para escuchar las demandas y denuncias ciudadanas, control a obras paralizadas, veedurías escolares para promover la participación de los jóvenes en la vigilancia en sus colegios, haciendo un total de 34 acciones de integridad y prevención de la corrupción y la inconducta funcional en la región.