“Martín Arévalo puede gobernar el distrito de San Juan sin ir a la municipalidad hasta que se aclare la sentencia de vista”

Señala Abogado Víctor López Orihuela

“Está claro que las normas vigentes amparan el trabajo remoto y eso es lo que se ha sugerido para no infringir las restricciones. También es importante puntualizar que se han seguido todos los trámites formales, se comunicó al Jurado Nacional de Elecciones, al regidor encargado del despacho de Alcaldía, a todos los Regidores, a la PNP, a la Prefectura y al Ministerio Público que el alcalde José Martín Arévalo Pinedo, reasume sus funciones por imperio de la Ley y sin problema alguno; así digan que firmar memorandos sin credencial vigente es un problema; desde mi punto de vista no incurre en ninguna de las casuales de supresión o vacancia, porque a diferencia de Ángel López, Martín Arévalo fue electo Alcalde; además así lo dice la Ley Orgánica de Municipalidades, culminada la detención en automático reasume funciones sin necesidad de pronunciamiento del Concejo Municipal. Cualquier impedimento contrario ello, sería vulnerar los derechos constitucionales a la libertad, presunción de inocencia, ejercicio de derechos civiles y políticos, en especial a la voluntad popular, que son uno de los sustentos de los escritos de aclaración” Señaló el letrado Víctor López Orihuela, quien forma parte del staff de abogados del hasta hace poco suspendido alcalde distrital de San Juan Bautista Martín Arévalo.

Asimismo mencionó que la defensa técnica tiene claro lo siguiente: La sentencia de vista de la Sala de Emergencia de la Corte Superior de Justicia de Loreto resuelve comparecencia restringida con restricciones, siendo una medida restrictiva no asistir a las instalaciones del Municipio de San Juan de Miraflores; esto se refiere a las instalaciones de la municipalidad vale decir a la Sede de la Municipalidad el Alcalde no se hará presente, hará trabajo remoto conforme a las normas vigentes y hará presencia en las poblaciones y comunidades del Municipio de San Juan Bautista.

Finalmente sobre lo ocurrido el viernes pasado en las instalaciones de la municipalidad de San Juan y el intento de ingreso de un grupo de funcionarios designados por Martín Arévalo, indicó que en el acta fiscal todos reconocen la condición de alcalde de Martín Arévalo y la objeción es de que quienes fueron funcionarios del regidor (Ángel López) encargado del despacho de alcaldía, los que exigen las credenciales de alcalde (de Arévalo). “Allí hay un grave error, Martín Arévalo es el Alcalde, no es regidor, pero más aún la resolución que lo suspende del cargo, dice -entre otras cosas- suspéndase las credenciales de alcalde, no dice anúlese; pero además dice en tanto se esclarezca la situación, al haber sido revocada la prisión preventiva, ya no tiene impedimento, por tanto puede ejercer el cargo en tanto el JNE retorne la vigencia de la credencial, que es un tema administrativo. Lo qué pasa que algunos creen que es el mismo procedimiento de un regidor cuando asume el despacho de alcalde, en que si es obligatorio esperar las credenciales de encargo, porque no fue elegido como alcalde. Pero algo más, el primer regidor, señor Ángel López, sin credenciales otorgadas por el JNE como encargado del despacho de Alcaldía, ejerció funciones de alcalde que motivó un procedimiento de vacancia, cuyo solicitante “misteriosamente” se desistió, porque de lo contrario era vacancia segura, como sucedió el 2012 en el caso de Washington Güimas Gadea y varios regidores de la Municipalidad de Maynas, En tanto los funcionarios designados por el alcalde Martín Arévalo, deberían ya estar laborando con normalidad” concluyó.