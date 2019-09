Martín Arévalo habría recibido coima para favorecer a empresario

En video filtrado alcalde de San Juan Bautista aparece recibiendo fajo de dinero

Un video difundido a través de las redes sociales y diversos medios de comunicación deja en evidencia un aparente negociado dentro de las instalaciones de la oficina de Alcaldía de la Municipalidad Distrital de San Juan Bautista, en el cual se observa al alcalde de la misma, Martín Arévalo, recibiendo varios fajos de dinero, que sería la coima para favorecer a un empresario.

En el video se puede apreciar con claridad como la mencionada autoridad dialoga con un aparente empresario para favorecer al mismo con una obra; y, luego de varios minutos cierra el trato recibiendo varios fajos de dinero, supuestamente 10 mil soles en total, el burgomaestre tras tomarlos guardar los billetes.

Hasta el momento, no hay una respuesta directa por parte del alcalde Martín Árevalo, pero, la comuna ha emitido un comunicado señalando que en aras de la transparencia brindará todas las garantías para que el Ministerio Público realice las diligencias pertinentes.

Sobre el tema, La Región entrevistó al asesor de alcaldía, Juan Miguel Tina Gómez, quien señaló que esperará que los involucrados, es decir el alcalde, se pronuncien sobre el tema debido a que él no tuvo tiempo de ver el video difundido por muchas plataformas informativas.

“No he visto el video, pero he escuchado sobre el tema, pero, independientemente de ello creo que tienen que ser las autoridades competentes que tengan a bien hacer las investigaciones del caso si es que se ameritan”, expresó el asesor. (R. Graicht)