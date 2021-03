Mantenimiento a las plantas de oxígeno debe mejorar

Recomendó la Contraloría de la República.

La Contraloría General de la República recomendó al Gobierno Regional de Loreto implementar medidas preventivas y correctivas que permitan mejorar las labores de mantenimiento de las plantas generadoras de oxígeno medicinal del Hospital Regional de Loreto “Felipe Santiago Arriola Iglesias”.

Según el Informe de Hito de Control N° 003-2021/-OCI/5345-SCC, cuyo período de evaluación se realizó del 15 al 28 de febrero de 2021, se evidenció que el mantenimiento preventivo a las tres plantas generadoras de oxígeno donadas al Hospital Regional de Loreto por parte del Vicariato Apostólico de Iquitos, entre mayo y julio del año 2020, se realizó en menor frecuencia a la señalada en el contrato de donación.

Según el contrato en mención, el Hospital Regional de Loreto tiene la obligación de ejecutar -de forma bimestral- un plan de mantenimiento preventivo desde la puesta en funcionamiento de dichas plantas, para tener vigente la garantía del proveedor y asegurar su operatividad. Ello significa que a la fecha de ejecución del servicio de control (febrero 2021) la planta 15m3/h debió contar con cuatro mantenimientos, la planta 12m3/h con 2 mantenimientos y la planta 30m3/h con 3 mantenimientos

Sin embargo, en la inspección física de la comisión de control se constató que, a febrero del 2021, se había realizado solo un mantenimiento a cada uno de las plantas de oxígeno.

El informe señala que el 23 de enero del 2021 se realizó el primer mantenimiento a las plantas de 12m3/h y de 30m3/h, y el 14 de febrero del presente año a la planta generadora de oxígeno de 12m3/h; lo que generó la pérdida de la garantía y el riesgo de que se presenten fallas recurrentes en su funcionamiento.

Asimismo, se advirtió que una de las plantas no cuenta con un medidor de pureza para el oxígeno que produce, lo que podría conllevar a suministrarlo con un porcentaje de pureza inferior a lo establecido en la normativa, lo que afectaría la salud de quienes reciben tratamiento con oxígeno medicinal.

EVALÚAN AMBIENTES

Otro hecho relevante detectado en el informe fue que el ambiente donde se encuentran instaladas las plantas de oxígeno no reúnen las condiciones de infraestructura necesaria; toda vez que el techo carece de friso y requiere mayor altura, además, el polvo producido por el falso piso podría dañar la estructura interna de los equipos.

Finalmente se evidenció que las plantas generadoras de oxígeno no tienen un sistema alternativo de energía de respaldo constituido a base de grupos electrógenos que permita su funcionamiento ante un eventual corte de energía eléctrica.

El informe elaborado por Gerencia Regional de Control de Loreto, se encuentra publicado en www.contraloria.gob.pe y fue comunicado al titular del Gobierno Regional de Loreto con la finalidad de que adopte las acciones correctivas para asegurar la atención de servicios de salud de calidad a la población.