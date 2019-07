Mañana será el “Trote de la Solidaridad” edición XVI

Se inicia en la Casa Algo Bello para Dios y concluye en la parroquia San Martín.

Lady Ríos y Perla Villacrez, son dos de las muchas personas entusiastas que año a año impulsan el mencionado trote, iniciativa del padre Raymundo. En su edición XVI el presente trote 2019 se iniciará desde las 9 de la mañana desde la Casa algo bello para Dios, ubicada en la Av. Del Ejército. Continuarán caminando por la Av. Alfonso Ugarte, Próspero, a partir de ahí trotarán hasta la parroquia San Martín.

“Queremos invitar a toda la población de Iquitos para que asista y de esa forma pueda ayudar solidariamente a la parroquia que a su vez mantiene 4 casas donde alberga a hermanos desprotegidos que no tienen como alimentarse.

Está la casa “Santa Rosa de Lima”, alberga a los abuelitos abandonados, ahora también a bebitos abandonados. Casa “Talita Kumi”, están jóvenes con problemas de drogas y alcohol. Sabemos que salir de ahí es difícil, pero no imposible.

“Casa algo bello para Dios”, donde están personas con enfermedades terminales como el VIH, no tienen como pagar alimentos etc. “Casa Betania”, donde llegan a dormir personas adultas o los que no tienen donde llegar a descansar.

Pedimos a todas las personas de buen corazón para que sigan apoyando ya que de antemano deben saber que sus aportes son muy bien utilizados al interior de las casas mencionadas. Todos somos hermanos y si ellos no tienen quién los apoye, cómo seguirán adelante. Este domingo pedimos su ayuda y parte de su tiempo para estar en el XVI trote de solidaridad. Si nosotros no los apoyamos ¿quién lo hará?” concluyeron.