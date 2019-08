Mañana se realizará el Gran Aerotón a favor de los adultos mayores

Kitty Navas, sub gerente del Centro de Atención Residencial para personas Adultas Mayores

El ingreso a El Pardo no es con dinero, sino con artículos como pañales descartables, lejía, etc.

Mañana sábado 24 se realizará el Gran Aerotón en las instalaciones de El Pardo, que como ya informamos se organizó con la finalidad de recolectar útiles de higiene y limpieza. Incluido pampers para los adultos mayores albergados.

Informó, Kitty Navas Meza, sub gerente del Centro de Atención Residencial para personas Adultas Mayores. “El ingreso no es con dinero, no hay un valor económico de la entrada, sino pueden ingresar con papel higiénico, pampers, detergente, lejía, desinfectante, etc. Todas esas cosas necesitamos, pero en mayor proporción los pampers”.

Explicó que los pampers (pañales descartables) es del día a día. “Es que tenemos un gran porcentaje de adultos mayores dependientes. Si hablamos de dependientes es porque estamos siempre cambiándoles los pampers durante el día”.

Navas Meza, hizo una invitación a la población en general para que apoyen a los 56 adultos mayores que tienen albergados en el centro de atención, más conocido como asilo de ancianos. Cuentan con 21 mujeres y 35 varones.

Esta actividad se da en el marco de la celebración del Día Nacional del Adulto Mayor que es el Día lunes 26 de agosto. Las actividades se iniciaron el día 21 de agosto con una Misa, capacitación y para mañana se realizará el aerotón o bailetón desde las 8:00 am. en El Pardo. El lunes es la fecha central por el Día Nacional del Adulto Mayor.

(Diana López M.)