Cinco cuencas se pronuncian a pocas horas de cumplirse plazo de 5 días dado al Estado.

Federaciones indígenas dicen se cansaron de dialogar sin solución a los efectos nocivos de contaminación petrolera.

Mañana se inicia una nueva medida de protesta por las federaciones indígenas de las cinco cuencas (de los ríos Marañón, Chambira, Corrientes, Pastaza y Tigre). Fue dada a conocer mediante pronunciamiento donde anuncian movilización y medida de defensa indefinida.

Como es de conocimiento público, la Presidencia del Consejo de Ministros- PCM ha venido dialogando con los líderes indígenas de las cuencas mencionadas. “Se han discutido muchos temas y hay acuerdos que se tienen que implementar a un mediano y largo plazo”, recordó el asesor indígena José Fachín Ruíz.

“Pero, lo definido en las cinco cuencas es que por la magnitud de la contaminación petrolera se debe tocar temas inmediatos y delicados que son salud y agua. Ya se va a terminar este año y no tenemos el plan. Se ha debatido en Iquitos, en Lima, en todas partes. Así venimos discutiendo por muchos años, y con este gobierno también”, dijo en tono de rechazo.

“Es por eso que la federación indígena ha decido pronunciarse y suspender todo diálogo, qué más vamos a conversar, si ya se ha discutido con los asesores del Minsa, de la PCM, se ha llevado a doctores en la materia para que nos asesoren, los líderes han discutido, entonces ya se cansaron las federaciones y van a entrar a una movilización y defensa de territorios de forma indefinida”.

Comentó que el Estado tiene que dar respuestas efectivas y constituirse al lugar de los hechos. Ya las federaciones han decidido movilizarse y tomar acciones. “Yo he cumplido con mi labor de informar como asesor y como líder a la PCM que esta situación va a pasar. Las organizaciones no quieren venir ni a Iquitos, ni a Lima”.

Acentuó: “Lo que se ha puesto en evidencia es una discriminación a la atención, sabiendo que los efectos de la contaminación petrolera son muy nocivos a la salud. Tenemos una situación crítica a las poblaciones más vulnerables que son las madres gestantes, los niños, los ancianos”.

Fachín Ruíz, reiteró que “para la atención en salud se requiere de un plan especial, no de un modelo de salud como quieren imponer, sino de un plan especial que tenga un presupuesto justo y equitativo, para mitigar, contrarrestar estas enfermedades que vienen a consecuencia de la actividad petrolera y la referencia y contra referencia que hay para atender de forma inmediata a estas poblaciones, se necesita un plan especial con presupuesto, ni siquiera malaria pueden contrarrestar”. (Diana López M.)