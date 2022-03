A través de la plataforma Google Meet y transmitido en vivo en el Facebook de la Corte Superior de Justicia de Loreto.



Se desarrollará la Conferencia Virtual: “Detención Policial en Flagrancia y Proceso Inmediato”, organizado por la Comisión de Capacitación de Magistrados y Servidores de esta sede de corte; que preside el magistrado Reynaldo Cajamarca Porras.

Este importante evento académico, se dictará el día de mañana 22 de marzo a las 17.30 horas, donde se abordará sobre los últimos pronunciamientos jurisprudenciales, y doctrinarios, enfatizando en que el proceso inmediato es un proceso especial que se lleva a cabo cuando concurren una circunstancia extraordinaria que permite abreviar el proceso penal.

“Aquí no se desarrollan las fases de investigación preparatoria e intermedia, permitiendo al fiscal de la investigación que, de forma unilateral, sin afectar el derecho de defensa y teniendo los suficientes elementos de convicción que le permitan formular acusación, requerir al juez penal (unipersonal o colegiado) el requerimiento del inicio del proceso inmediato.

El juez penal decidirá, y en todo caso si procede la petición del fiscal, procederá acumulativamente a dictar los autos de enjuiciamiento y la citación a juicio; y que dicho proceso debe ser incoado, cuando: a) El imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos señalados en el artículo 259º del Código Procesal Penal de 2004, modificado por Ley Nº 29569; lo que significa que en el descubrimiento del delito al momento de su perpetración.

O también cuando el autor del hecho es perseguido inmediatamente después de la comisión del acto delictivo o cuando es encontrado inmediatamente después por inmediaciones del lugar donde ha ocurrido el hecho, con objetos o efectos del delito, siempre que concurran los requisitos de inmediatez temporal y personal.

Dentro de ese contexto, y con la jurisprudencia actualizada, la conferencia abordará y nos dará los últimos alcances en la aplicación de los casos concretos, he ahí la importancia de darle a la jurisprudencia vinculatoria de la Corte Suprema y sus casaciones, que promueven así la seguridad jurídica y la característica de predictibilidad de las resoluciones judiciales las que están obligadas a mantener una estandarización ya que no se puede dar el caso que cada corte superior pueda resolver sin tener en cuenta la jurisprudencia vinculatoria de la Corte Suprema.

El ponente Dr. Giammpol Taboada Pilco, es Abogado con maestría y doctorado en Derecho. Docente de postgrado en Derecho Penal y Derecho Procesal Penal, ha editado un sin número de obras jurídicas, y actualmente es Presidente de la Corte Superior de Justicia de la Libertad; por lo que se hace extensivo la participación al personal jurisdiccional, personal policial, magistrados, abogados, estudiantes universitarios y al público en general, a inscribirse y participar ingresando al enlace de sesión https://meet.google.com/qyo-jhob-eag y Facebook de la CSJL. Certamen gratuito y se entregarán certificados digitales a los asistentes.

(Luz Marina Herrera Lama).