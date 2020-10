Malas prácticas eclipsan importancia histórica de etnia Bora

Aunque aclarando, no a toda la etnia, sino a parte del grupo que vive del turismo.

Ojo a Promperú y Dirección Regional de Turismo para que arreglen situación que nuevamente está dando mala imagen a Iquitos.



La maloca de los Boras es uno de los lugares más visitados por los turistas, aun estando en el marco de la pandemia. Pues pertenecer a una tribu de la Amazonía resulta sumamente interesante y lleno de historia, sin embargo, todo esto se ve eclipsado luego de una pequeña visita a la maloca de no más de media hora (que es lo que dura el atractivo).

La maloca no cuenta con un letrero que señale el precio de la visita y al ingresar el representante indica que la compra de artesanías es totalmente voluntaria (sin presiones), pero el escenario es totalmente distinto adentro. Al llegar colocan una corona de plumas y un collar, seguido de eso te pintan el rostro con dos líneas en las mejillas, hasta aquí el visitante no tiene idea de lo que tienen que pagar solo por el ingreso a la maloca.

El coordinador empieza a dar una brevísima introducción sobre lo que es la tribu de “los boras” y señala que para todo eso se tiene que dar una pequeña colaboración. ¿De cuánto es la pequeña colaboración? De 50 soles POR PERSONA y únicamente por el ingreso a la maloca.

Aparte de eso por verlos bailar, cobran 10 soles por persona. Ahora bien, termina el baile y tan pronto como los pies de los bailarines llegan a detenerse firmemente sobre el suelo y el visitante intenta pasar el amargo trago de un costo sumamente elevado; los integrantes de la tribu empiezan a colocar todo tipo de pulseras en las manos, collares o pidiendo una propina.

Incluso llegan a pedir propina por el hecho de haberse tomado foto con uno de los niños pertenecientes al lugar.

Cabe resaltar que ese lugar recibe el apoyo de PROMPERÚ que es la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. Y aun así es un destino turístico del cual el turista muy lejos de salir agradecido y contento por conocer una nueva cultura, sale fastidiado y extremadamente sorprendido.

Anteriormente ya se habían suscitado quejas por este tipo de acontecimientos y mejoraron el actuar durante un tiempo y ahora parecen haber vuelto a lo mismo. Otros centros de turismo como el mariposario, ubicado en la localidad de Padre Cocha cuenta con un costo muy accesible pese a no recibir ninguna ayuda del gobierno y el recorrido es muy agradable e interesante.

El turismo local, si bien es cierto, es una manera de apoyo a la reactivación de la economía, pero ¿cómo podría un turista recomendar el lugar si al salir te sientes como si te hubiesen asaltado sin que te des cuenta? Un llamado a PROMPERÚ y la dirección regional de turismo de Loreto, para que fiscalicen mejor los lugares a los que les brinda apoyo a fin que este tipo de situaciones cesen por el bien del turismo en Iquitos que tanto necesita crecer. (Texto y fotos: Micaela).