Varios tramos se encuentran intransitable

Completamente intransitable se encuentran varios tramos de la carretera Santo Tomás, ubicada en el distrito de San Juan Bautista.

Fueron los conductores de motocarros y motocicletas quienes alzaron su voz de protesta por la precaria situación en la que se encuentra esta vía de comunicación desde hace muchos años.

Incluso, los vecinos que viven por los alrededores señalaron que al actual autoridad edil de esta zona sur de la ciudad, poco o nada le interesa dar el mantenimiento respectivo a la carretera.

Indicaron que a pesar que hay presupuesto no arreglan la vía, ni envían motoniveladoras ni maquinaria pesada para que el tránsito sea completamente adecuado.

“Nuestros riñones van a terminar destrozados por la cantidad de golpes que tenemos que soportar cuando conducimos nuestros vehículos por los baches que hay por todo este tramo de la carretera Santo Tomás; cuando llueve es completamente intransitable, no se puede conducir porque nuestros vehículos se atollan en la arena o en el barro. Cuando la carretera está completamente seca el otro problema es la cantidad de arena que se junta y en esas circunstancias tampoco podemos conducir nuestros vehículos menores, porque tenemos temor a que nos despistemos y nos caigamos. Esta vía tenía y tiene que estar en mantenimiento periódicamente, pero lamentablemente ninguna autoridad se ha tomado la molestia de arreglarla. En los próximos días vamos a protestar, vamos a cerrar la entrada a la carretera Santo Tomás que da con la carretera Iquitos-Nauta, ya se ha enviado documentos al municipio de San Juan y hasta la fecha no hay respuesta. Las autoridades del distrito de San Juan ya están avisadas”, sostuvo un dirigente de la zona. (C. Ampuero)