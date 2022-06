Señaló el Dr. Carlos Alberto Del Piélago Cárdenas, presidente de la Corte Superior de Justicia de Loreto.



Lo dijo en el marco de la entrevista realizada sobre el año y medio que lleva en gestión, donde pese a la pandemia covid, se han registrado resultados importantes en cuanto a la lucha contra la corrupción y la delincuencia común.

“El tiempo transcurre y ya estamos a mitad del segundo año de gestión. En este periodo deseamos concretar los esfuerzos hechos en la mejora del sistema eléctrico porque la Corte Superior corre el riesgo inminente de incendio eléctrico.

Así lo ha determinado el informe de seguridad que la misma gerencia general del poder judicial ha enviado a hacer por lo obsoleto de todo el cableado del edificio principal. Ya se ha sacado la licitación en Lima para que salga el proyecto y se ejecute.

En lo referente a la fibra óptica, que técnicamente se llama cableado estructurado para dar un mejor servicio interno en conjunto a todos los que trabajan en el poder judicial y a su vez; una comunicación de mejor calidad con quienes desde afuera ingresan a los servicios técnicos que está dando el poder judicial gracias a la gestión de la Dra. Elvia Barrios” declaró Del Piélago Cárdenas.

Igual se necesita una mejor comunicación judicial con las provincias…

-La idea es mejorar la base central, esa base está acá. Con las provincias nos comunicamos a través de estaciones de radio y se transmite a Lima, así se centraliza en Iquitos y la capital el servicio. Se busca que el sistema informático abarque a todo el país para que en cualquier parte se pueda tener acceso.

Ahora último se ha inaugurado el Módulo de Atención al Usuario y la justicia en tus manos. Estuvo presente el magistrado supremo Carlos Arias. Es un ambiente pequeño porque la Corte Superior no da más, ha crecido y la ropa le queda chica. No tenemos presupuesto para un nuevo local.

Siendo objetivos, hay que reconocer que no tenemos capacidad de gasto, todo depende de Lima porque somos unidad rendidora, no ejecutora, es uno de los problemas fundamentales. Son los recortes presupuestales que hace el Ejecutivo porque no atienden todas las necesidades existentes.

¿Igual no cuentan para mejorar el servicio informático?

-Para todo. Recursos humanos y las capacitaciones necesitan de presupuesto. El recurso económico es básico para todo el desarrollo de las actividades que son importantes para dar un servicio de calidad y el servicio se tiene que dar a toda la población.

La geografía en Loreto es difícil. En muchos sitios la gente no puede llegar a la justicia porque es sumamente caro movilizarse, entonces nosotros tenemos que llegar a ellos y hay que idear los métodos. Sin presupuesto se hace muy difícil.

El Ejecutivo dice que los gobiernos regionales y locales deberían apoyar a las Cortes del país, pero sería un contrasentido ya que ustedes son los que sancionan a muchos funcionarios que cometen delitos ¿verdad?

-Se dice que con la descentralización esas entidades deberían dar apoyo al sistema de justicia. Si estuviéramos en una sociedad perfecta, que no existe en el Perú, quizá podría ser. Pero no solo en Loreto, sino en todo el país, casi todos los gobernadores regionales están inmersos en procesos penales, porque precisamente han cometido delitos contra la administración pública.

Ninguno de ellos tiene la vocación de poder contribuir a que el sistema sea más fuerte porque a ellos mismos no les interesa que se fortalezca. Además, recibir algo afectaría la independencia del poder judicial.

Hoy se ven asaltos, gente avezada que dispara a la policía, van a entierros y disparan como en otras regiones ¿los magistrados que sentencian a estas personas o que ven casos de corrupción ¿cuentan con seguridad personal?

-La seguridad para fiscales y jueces no existe. Estamos inermes y cualquiera de nosotros podríamos ser víctima de agresión. Sobre todo, en los casos en que hay tanto interés de por medio. No existe protección, protección más bien les dan a los jefes policiales, pero no dan a otras personas.

En la capital los magistrados sí cuentan con un sistema de protección, está Seguridad del Estados, pero acá no. Loreto en ese sentido tiene al sistema de justicia y sus magistrados desprotegidos.

¿Con todas las carencias se sigue adelante?

-Así es. Seguir poniendo todo de nuestra parte. Deseamos un diálogo fluido con los medios de comunicación para informar a la comunidad de lo que está pasando. Sacar los comunicados y poner en claro las cosas cuando se realizan campañas para violentar a los magistrados.

Nosotros no vamos a tolerar esos maltratos bajo ningún punto de vista, menos cuando otros son responsables de los errores. Siempre ha habido la mala práctica de quedarse callados y el poder judicial resultaba ser responsable de todo lo que otra gente hacía, ahora aclaramos las cosas. (LMHL).