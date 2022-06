Asegura Tony Mori, gerente de Desarrollo Económicos del GORE Loreto.



El gerente de Desarrollo Económico del Gobierno Regional de Loreto, Tony Mori, advirtió que los terrenos del complejo turístico Quistococha han sido tomados por mafias, las cuales no presentan indicios de retirarse, pese a que ya se les indicó que la zona es propiedad del gobierno regional.

“Quistococha comprende varias áreas de bosques donde se desarrollan investigaciones del IIAP, terrenos que contribuyen a la investigación científica de flora y fauna, del cambio climático, de la preservación de bosques, y no podemos permitir que estos espacios se hayan llenado de mafias”, declaró el funcionario.

En ese sentido, Armas señaló que el pasado domingo se presentó la denuncia ante la comisaría 9 de Octubre por usurpación de terreno. Sin embargo, los inconvenientes continuaron.

“El sábado se fueron los guardianes de Quistococha y nos avisaron el problema. Entonces pusimos la denuncia y el domingo fuimos con la Policía a hacer la constatación. Los moradores se comprometieron a dejar el lugar porque dijeron que no sabían que tenía dueño, pero el lunes seguían allí”, declaró Mori.

También afirmó que se trata de personas conflictivas y con conductas agresivas, pues durante la segunda visita sacaron armas blancas, como machetes, y tampoco permitieron el ingreso de la prensa.

Finalmente, indicó que el pasado jueves se llevó a cabo una reunión con la IV Macro Región Policial de Loreto, donde se coordinó un operativo de desalojo a los invasores. Asimismo, el gerente de Desarrollo Económico del GORE Loreto pidió que el caso sea tomado por la Fiscalía de Materia Ambiental (FEMA), al considerar que se trata de un atentado contra el medio ambiente. (A. Padilla)