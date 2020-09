Maestros continúan sin ser contratados

Llevan semanas en pie de lucha



Hace más de dos semanas atrás los maestros de la provincia de Maynas iniciaron una medida de lucha en contra de las autoridades de educación, dicha medida de lucha inició con un plantón en los exteriores de la UGEL, pero, pese a sus ya continuas manifestaciones aún no son atendidos en su pedido de contratar a los maestros que hoy están desempleados.

Sergio Ríos Sánchez, secretario general del SUTEMaynas, precisó que uno de los pedidos del sindicato a la Dirección Regional de Educación de Loreto, es la liberación de las plazas de los maestros que fallecieron este año a causa de la pandemia, con la finalidad de que las mismas sean ocupadas por otros docentes que necesitan de empleo y hasta la fecha no consiguen un contrato.

Ríos Sánchez también precisó que, actualmente solo en la provincia de Maynas, hay más de 70 profesores (pertenecientes al sindicato) que no cuentan con un contrato laboral.

“Nosotros estamos exigiendo la inmediata liberación de las plazas de nuestros hermanos que lamentablemente han fallecido a causa de la pandemia, puesto que consideramos que estas deben ser ocupadas por otros maestros a fin de que tengan sus puestos de trabajo para que puedan si quiera llevar un pan a su casa porque muchos son el sostén de sus familias” aseveró el líder sindical de los docentes. (R. Graicht)