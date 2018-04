Tremenda injusticia no está dispuesto a dejarla pasar y asegura que se quejará ante el Ministerio de Educación.

El maestro intercultural bilingüe Robinson Vega (16 años de experiencia), también pide a la dirección de educación que de manera urgente destituya al actual director de la Ugel/Ramón Castilla Joiner Lanaro Pérez, así como a los funcionarios que lo acompañan. Porque de lo contrario: “Nunca se romperá esa corrupción que hay en Ramón Castilla”, fueron sus palabras.

Como tiene Título a Nombre de la Nación, cuenta que ganó una plaza en el colegio mestizo 60912 ubicado en el poblado israelita “Nuevo Nazareth”, ubicado a 9 horas en peque peque desde Pebas. “Desde el 12 de marzo estuve ahí con otro docente, había una necesidad administrativa por lo de las matrículas y otra respecto al arreglo de una madera podrida que podía caer a los alumnos causando un accidente grave.

El presidente de Apafa me invita a salir del colegio para ir hasta Pebas a gestionar el arreglo de esa madera. En el aspecto administrativo yo hablé con el jefe de personal Antonio Torres Torres, indicándole que éramos dos docentes en la institución educativa, entonces me dice, llámame el día jueves. Ese día el teléfono Gilat no valía y no pude llamar.

En ese transcurso regresamos en peque peque al colegio y la comisión de la Ugel Ramón Castilla, con el director Joiner Lanaro Pérez, ya estaba preguntando por mí, cuando yo recién iba en camino desde Pebas. También lo acompañaron Charles Llerena de racionalización, Tomás Tuesta, administrador, que es quien genera desorden en la administración y comete irregularidades. De frente me sancionaron y me cancelaron mi contrato, los días que yo trabajé los ha cobrado otra persona y eso es una tremenda injusticia que yo no estoy dispuesto a aceptar”, dice el docente.

Finalmente, pidió que cambien al director y a todos los funcionarios que lo rodean, ya que son los que manipulan las plazas. “Le han dado trabajo hasta a gente con 5º de secundaria únicamente por pertenecer al MIL y eso es un insulto para nosotros los docentes que contamos con nuestro título. No deben manejar políticamente el sector”, mencionó asegurando que iba a llegar hasta el ministerio de educación a quejarse.