Madre sería autora intelectual de la muerte de su hijo

Lesther, Velson, y el menor de 17 años habrían participado en el asesinato, éste último era el más sanguinario

Todo va saliendo a la luz. La policía detuvo preliminarmente a Arlene Paima Huayamba (39), por ser presunta autora intelectual de la muerte de su hijo Elmer de 11 años. Junto a ella fueron detenidos preliminarmente también Velson Martín Chota Gastón (21) y el menor de las iniciales H.M.A.M (17), éste último, sindicado por el capturado Lesther Huayamba Chota (23) de ser el más sanguinario y quien se habría ensañado contra el menor de 11 años asfixiándolo hasta dejarlo sin vida.

Según la policía, Arlene Paima, madre del menor fallecido, sabía que su hijo ya estaba muerto, por lo que decidió entregar la suma de 500 soles a Lesther Huayamba para que huya al departamento de San Martín, donde fue capturado el último sábado en la madrugada.

Cabe señalar que Iquitos, tiene varias opciones para fugarse, teniendo en cuenta el retraso del pedido de detención preliminar que el ministerio público debió agilizar y no con excesivo retraso que solicitó ante el juez

La policía señaló también, que Arlene habría confabulado con Lesther Huayamba Chota (23), tío del menor para secuestrar a su hijo y pedirle al papá que prestara cinco mil soles al dueño de la empresa donde trabajaba para pagar la supuesta recompensa.

El cuerpo del menor fue encontrado dentro de un saco por inmediaciones del cementerio del caserío Cabo López, donde fue hallado por los pobladores el pasado viernes 17 de mayo, es decir, 8 días después. El Ministerio Publico confirmó que se trataba de los restos del menor, luego de realizar las pericias de ADN, el día 30 de mayo.

El pequeño Elmer Ríos Paima (11) se encontraba en calidad de desparecido desde el 09 de mayo, sus familiares hicieron hasta lo imposible para encontrarlo, realizaron marchas, vigilia, protestas en el frontis del ministerio público, pegaron afiches con la cara del menor y no había rastros de él. A esta búsqueda se sumó la policía y toda la población de Iquitos. (C. Ampuero)