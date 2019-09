Madre pide ayuda para salvar a su hija

Menor de siete meses con cardiopatía congénita necesita ser trasladada a Lima

La señora Jenny Ramírez Ramírez, es una humilde madre de familia natural de la ciudad de San Lorenzo (provincia de Datem del Marañón), se encuentra desesperada debido a que no cuenta con el dinero necesario trasladar a su pequeña hija de solo siete meses de nacida a un hospital en la ciudad de Lima, tal como lo recomendaron los galenos de nuestra ciudad.

La pequeña padece de cardiopatía congénita, un mal que se debe principalmente a un desarrollo defectuoso del embrión durante el embarazo, cuando se forman las estructuras cardiovasculares principales.

Según indicó la madre, en los hospitales de nuestra ciudad le indicaron que no cuentan con los especialistas que puedan dar una adecuada atención a su hija, teniendo que ser llevada al Hospital del Niño, pero no tiene como cubrir el costo del pasaje en avión hacia la capital.

“Necesito que me ayuden para poder llevar a mi hijita a la ciudad de Lima, tienen que internarla en el hospital del niño, aquí los médicos no me ayudan, me fui a la municipalidad tampoco quisieron ayudarme, quiero salvar a mi hijita”, indicó la angustiada madre.

Las personas que deseen apoyar a esta madre y a la pequeña de siete meses pueden contactarse con ella al teléfono 9742009903. (R. Graicht)