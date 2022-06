Se trata de una menor de solo 13 años.



La Señora Lorena Capuena denunció la desaparición de su hija de 13 años, Flora Esther López Capuena, quien salió de su domicilio ubicado en la calle Victoria, Asentamiento Humano Pilar Nores, distrito de Punchana, la tarde del 2 de junio y no retornó a su vivienda.

La mamá indicó que encontró una carta de su hija en la que señala que viajará hasta Colombia, que no tenga preocupaciones y que no llame a la policía, hecho que a la señora Lorena le parece demasiado extraño ya que asegura que la letra de la carta no corresponde a la de su hija.

“Por favor pido a las autoridades que me ayuden a encontrar a mi hija, estoy segura que esa no es su letra y que la carta no fue escrita por ella”, declaró la madre entre lágrimas por la desesperación de la desaparición de su pequeña.

Esther López Capuena, salió de su vivienda con un vestido azul y unas sandalias de color negro, la madre pide desesperadamente que le ayuden a dar con el paradero de su hija ya que teme que sea víctima de engaños y se trate de un secuestró. Cualquier información al respecto pueden comunicarse al número 929933927. (D.Rengifo)