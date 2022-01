Indicó que tiene que ser intervenido quirúrgicamente para que le extraigan los proyectiles de bala del pómulo y el abdomen



Loida Suárez Castro, madre del efectivo policial Marcelino Riera Suárez, quien se encuentra con una bala en el rostro y otra en el abdomen, pide la inmediata evacuación de su hijo a la ciudad de Lima para que puedan intervenirlo quirúrgicamente y extraer los proyectiles de bala.

Señaló que hasta el momento el comando policial de Loreto no se ha hecho cargo y que todo los gastos están pagando los familiares.

“No quiero más palabras de parte del comando policial de Loreto, lo que estoy pidiendo es que a mi hijo le evacúen a la ciudad de Lima para que le puedan intervenir quirúrgicamente. Él se fue sano a la frontera, tuvo que venir sano. No es posible que me lo traigan de esa manera. Hasta el momento la policía no ha dado ni un sol, todo estamos pagando nosotros. Si no le intervienen rápidamente podría empeorar su estado de salud, sufrir una infección y complicar todo su cuerpo”, sostuvo la madre del suboficial.

Entre tanto el director Regional de salud de Loreto, Channer Zumaeta y el mismo comandante general de la Policía Nacional del Perú, Javier Santos Gallardo Mendoza, señalaron que hay la posibilidad que el joven se ha evacuado a la capital de la república. El monitoreo de su salud será por parte de médicos de nuestra ciudad. (C. Ampuero)