Por parte de un efectivo policial anticorrupción de Iquitos

“Lo que hace tu mano derecha, que no sepa la izquierda”, reza un proverbio. Sin embargo, es muy importante resaltar el desprendimiento que tuvo un efectivo policial del departamento anticorrupción de Iquitos.

Se trata del SOT2PNP César Antonio Suárez Pizarro, quién cuando se dirigía hacia el centro de la ciudad, se percató de una mujer y un niño quienes se encontraban buscando entre la basura, algún juguete u otras cositas que a ellos les pueda servir.

Esto conmovió al agente policial, quien sin dudarlo dos veces se bajó de su motocicleta y fue al encuentro de la madre y el hijo. La señora que se encontraba en los cruces de la calle San Román con Avenida Mariscal Cáceres, contó al efectivo policial que no tenía dinero para comprar un regalo a su hijo, ni mucho menos para llevarle una cena en Nochebuena, es por ello que salieron a las calles a buscar entre la inmundicia, algo que les pueda servir para que puedan tener siquiera una noche alegre.

Tras escuchar el testimonio de esta madre de familia, el efectivo policial no pudo contener las lágrimas, de ver a tanta gente que tiene algo para llevar a su casa, mientras que estas personas buscaban entre la basura algo que pueda satisfacerles.

Entonces, Suárez Pizarro no lo pensó dos veces y subió a su motocicleta a la madre y al niño y les llevó a comprar unos presentes, “me acerqué y les dije que se subieran a mi moto porque les llevaría a comprar unos regalitos, donde al preguntarle por sus nombres me dijo la señora que se llama Plutita y el niño Thiago de 5 añitos. No se imaginan la alegría que tuvo Thiago al escoger su regalo y la señora Plutita al recibir su canastita. Gracias Dios mío por poner en mi camino a estas personas tan lindas. Que tengan un lindo día porque ya lo mío desde ahora lo es. Bendiciones”, sostuvo el efectivo policial.

Sin lugar a dudas, este es un acto digno de resaltar, por lo cual desde este medio de comunicación, saludamos el desprendimiento y el noble gesto de este agente policial, de llevar alegría al más necesitado.

(C. Ampuero)